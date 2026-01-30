Aufarbeitung in Marbach: Suizid eines jungen Mannes – Wann wusste die Kirche vom sexuellen Missbrauch?

Der frühere Marbacher Pfarrer Michael Graff hat in den 1980er Jahren Jugendliche missbraucht – er nutzte dafür ein perfides System. Jetzt stellt ein Kritiker unbequeme Fragen.
Hat Philipp B. aus Alpirsbach als Folge der sexuellen Übergriffe des Pfarrers Michael Graff Suizid verübt – und wie viel wusste davon die damalige Leitung des Bistums Rottenburg-Stuttgart? Viele Fragen bleiben offen, nachdem Verantwortliche der Diözese am Donnerstag zur Aufarbeitung in die katholische Kirchengemeinde nach Marbach gekommen sind.