Aufarbeitung in Marbach: Suizid eines jungen Mannes – Wann wusste die Kirche vom sexuellen Missbrauch?

Der frühere Marbacher Pfarrer Michael Graff hat in den 1980er Jahren Jugendliche missbraucht – er nutzte dafür ein perfides System. Jetzt stellt ein Kritiker unbequeme Fragen.

Hat Philipp B. aus Alpirsbach als Folge der sexuellen Übergriffe des Pfarrers Michael Graff Suizid verübt – und wie viel wusste davon die damalige Leitung des Bistums Rottenburg-Stuttgart? Viele Fragen bleiben offen, nachdem Verantwortliche der Diözese am Donnerstag zur Aufarbeitung in die katholische Kirchengemeinde nach Marbach gekommen sind.

Erstmals werden nun Details aus dem Abschlussbericht der Aufarbeitungskommission über sexuellen Missbrauch öffentlich, den das Bistum Rottenburg-Stuttgart erst 2027 publizieren will. In diesem Bericht geht es um Michael Graff, der von 1981 bis 1986 in Marbach als Pfarrer tätig war. Ihm waren vier Fälle sexuellen Missbrauchs nachgewiesen worden. Drei davon gestand er im Jahr 2010, nachdem Eltern nach langem Schweigen Anzeige erstattet hatten. Ihre Söhne waren bei den Taten in den 1980er-Jahren zwischen 15 und 17 Jahre alt.

Personalchefin drückt ihr Mitgefühl für die Opfer aus

In Marbach war Graff seit 2010 ein bestimmendes Thema, ohne dass es von der Kirche und in der Gemeinde öffentlich aufgearbeitet wurde. Pfarrer Stefan Spitznagel und der Kirchengemeinderat übten in den vergangenen Monaten Druck aufs Bistum aus – so kam der Gesprächsabend zustande, an dem am Donnerstag rund 30 Personen teilnahmen.

Die Personalchefin des Bistums, Regina Seneca, drückte ihr Mitgefühl für die Betroffenen aus. „Das Vorgehen Graffs ist nicht zu entschuldigen“, sagte sie am Donnerstagabend. Viele Betroffene litten noch Jahre später unter psychischen Folgen wie Depressionen und posttraumatischen Störungen – es blieben seelische Narben. Das Bistum biete Psychotherapien, seelsorgerliche Begleitung und finanzielle Leistungen an, so Seneca. Man könne dadurch das erlittene Leid nicht vergessen machen, aber man helfe den Opfern.

Seneca skizzierte Graff als engagierten, bei Jugendlichen beliebten Priester, der als „cool“ galt. Er habe Ausflüge und Freizeitangebote organisiert. Dabei habe er gezielt Nähe zu Jugendlichen gesucht und sie missbraucht. „Ein Schema war erkennbar“, so Seneca. Bei gemeinsamen Fahrten übernachtete Graff laut des Abschlussberichts der Aufarbeitungskommission mit Jugendlichen in einem Bett. Das nutzte er zu sexuellen Übergriffen aus.

Viele Betroffene schwiegen lange aus Scham und Ekel. Graff blieb dadurch über Jahre im Amt. Insgesamt wurde er an elf verschiedenen Orten eingesetzt und wechselte aus eigenem Antrieb mehrfach die Stelle. Strafrechtliche Konsequenzen hatten die Missbräuche in Marbach nicht, erklärte Seneca. Zum Zeitpunkt der Anzeigen im Jahr 2010 waren die Taten verjährt. Graff starb 2023 in Kempten im Allgäu.

Missbrauchs-Experte: „Das ist mir zu glatt“

Zweifel daran, dass das Bistum erst 2010 handeln konnte, hegt Karlheinz Heiss, Gründer von „Netzwerk Betroffenenhilfe“ und Missbrauchs-Experte. Er nahm an dem Gesprächsabend in Marbach teil und kam nach den ersten Ausführungen Senecas zum Schluss: „Das ist mir zu glatt.“

Heiss führte den Fall eines jungen Mannes an, der von Graff in dessen Zeit in Alpirsbach missbraucht worden sei. Der junge Mann sprang laut Heiss wenige Jahre später in Leipzig von einem Hochhaus in den Tod und wurde 2004 beerdigt. „Die Familie untersagte Graff, an der Beisetzung teilzunehmen“, erklärte Heiss, der angibt, zu dem Fall intensiv vor Ort recherchiert zu haben.

Für ihn ist die Information über die Beisetzung brisant, da es zeige, dass die Bistumsleitung schon viel früher von Graffs Missbräuchen erfahren haben könnte.

Regina Seneca verwies im Gegenzug auf die Aktenlage: Es sei nur das bekannt, was darin stehe. Sie habe alle Kirchengemeinden angeschrieben, in denen Graff wirkte. Die antworteten laut Seneca größtenteils, dass sie nichts über Vorfälle rund um Graff wüssten und die Frage im Kirchengemeinderat besprechen wollten.

Beim Gesprächsabend in Marbach berichtete Regina Seneca (Mitte), Personalchefin des Bistums Rottenburg-Stuttgart, von der Aufarbeitung des Falls Graff. Links Moderatorin Gabi Maier-Güttler, rechts Pfarrer Stefan Spitznagel. Foto: Werner Kuhnle

Graff wurde 2010 zur Rechenschaft gezogen. Der damalige Bischof Gebhard Fürst untersagte ihm damals jede seelsorgerische Tätigkeit. Eine vorgesehene Stelle in Sillenbuch trat Graff deshalb nie an. Sein Gehalt wurde auf das Nötigste gekürzt – Michael Graff, als Priester nach römisch-katholischem Kirchenrecht unkündbar, musste fortan Schreibarbeiten verrichten. Das einbehaltene Gehalt floss in einen Fonds für Opfer.

Der Fall Graff steht im Kontext einer größeren Aufarbeitung. Die unabhängige Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Missbrauchs im Bistum Rottenburg-Stuttgart legte im Jahresbericht 2024 neue Zahlen vor, wie das Medium katholisch.de berichtet. Seit dem Bericht von 2023 wurden 34 weitere Beschuldigte bekannt. Insgesamt zählt die Kommission nun 241 Beschuldigte im Bistum für den Zeitraum von 1946 bis 2024.

Die Zahl der Betroffenen ist weiter gestiegen

Unter den Beschuldigten befinden sich laut katholisch.de 126 Priester, Diakone und Ordensleute mit Gestellungsvertrag, 71 Laien, 26 Ordensschwestern sowie 18 Ordenspriester ohne diözesanen Auftrag.

Auch die Zahl der Betroffenen ist weiter gestiegen. Sie erhöhte sich seit 2023 um 42 auf insgesamt 454 Personen. 203 Betroffene stellten einen Antrag auf Anerkennung des Leids. Das Bistum zahlte bislang rund 2,9 Millionen Euro an Entschädigungen und übernahm zusätzlich 205.000 Euro Therapiekosten.