Auf zwei verschiedenen Events: Margot Robbie und Dakota Johnson begeistern in Nacktkleidern

Bei zwei glamourösen Events in London und New York setzten Margot Robbie und Dakota Johnson jeweils auf gewagte Transparenz-Looks. Beide Schauspielerinnen trugen durchsichtige Nacktkleider und ließen damit tief blicken.
Zwei Hollywood-Schönheiten sorgen zeitgleich für Aufsehen und beweisen einmal mehr: Nacktheit ist gerade absolut im Trend. Während Margot Robbie (35) bei der Londoner Premiere ihres Films "A Big Bold Beautiful Journey" mit ihrem durchsichtigen Kleid alle Blicke auf sich zog, sorgte Dakota Johnson (35) beim "Caring for Women Dinner" in New York mit ihrer transparenten Spitzenrobe für heiße Diskussionen.