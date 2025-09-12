Auf zwei verschiedenen Events: Margot Robbie und Dakota Johnson begeistern in Nacktkleidern

Bei zwei glamourösen Events in London und New York setzten Margot Robbie und Dakota Johnson jeweils auf gewagte Transparenz-Looks. Beide Schauspielerinnen trugen durchsichtige Nacktkleider und ließen damit tief blicken.

Zwei Hollywood-Schönheiten sorgen zeitgleich für Aufsehen und beweisen einmal mehr: Nacktheit ist gerade absolut im Trend. Während Margot Robbie (35) bei der Londoner Premiere ihres Films "A Big Bold Beautiful Journey" mit ihrem durchsichtigen Kleid alle Blicke auf sich zog, sorgte Dakota Johnson (35) beim "Caring for Women Dinner" in New York mit ihrer transparenten Spitzenrobe für heiße Diskussionen.

Margot Robbie lässt in Armani tief blicken Margot Robbie erschien zum Event in einem Kleid aus der aktuellen Armani Privé Couture-Kollektion. Die bodenlange, transparente Robe war über und über mit funkelnden Kristallen, Perlen und Edelsteinen in floralen und geometrischen Mustern besetzt. Darunter verzichtete sie gänzlich auf einen BH. Besonderer Hingucker: der fast vollständig nackte Rücken. Als Unterwäsche trug Robbie lediglich einen knappen, ebenfalls glitzernden Tanga.

Ihre Haare trug die "Barbie"-Darstellerin in einem eleganten Dutt. So posierte sie gemeinsam mit ihrem Co-Star Colin Farrell (49) - im Kontrast zu ihr im Trenchcoat auf dem Teppich - für die Fotografen. Für Robbie war es einer der ersten großen öffentlichen Auftritte seit der Geburt ihres Sohnes im Oktober 2024. Mit ihrem Kleid sendete sie zudem eine Hommage an den Designer Giorgio Armani, der Anfang September mit 91 Jahren gestorben war.

Dakota Johnson zeigt in Gucci fast alles

Zeitgleich setzte Dakota Johnson in New York ebenfalls auf viel nackte Haut. Die Schauspielerin entschied sich für ihre Veranstaltung für ein schwarzes, transparentes Kleid von Gucci. Der mit floralem Muster verzierte Stoff legte den Blick auf ihre schwarze Unterwäsche komplett frei. Auch die "Fifty Shades of Grey"-Darstellerin hatte die Haare bis auf den Pony nach hinten gesteckt und setzte auf zurückhaltende Accessoires, um ihr spektakuläres Kleid nicht zu überladen.

Die Auftritte beider Stars zeigen: Der Trend zu sogenannten "Naked Dresses" auf dem roten Teppich hält weiterhin an. In letzter Zeit sorgten unter anderem Bella Hadid, Irina Shayk, Miley Cyrus oder Florence Pugh mit nahezu durchsichtigen Looks für Aufsehen. Die Filmfestspiele von Cannes im Mai änderten als Reaktion darauf sogar schon ihren Dresscode: "Nacktheit auf dem roten Teppich sowie in allen anderen Bereichen des Festivals" wurde verboten.