Auf Wochenmarkt Ludwigsburg: Autogrammkissen von Andrea Berg – Besondere Benefizaktion zum Thema Brustkrebs

Ein besonderer Stand der Selbsthilfegruppe „Frauen nach Krebs“ ist am Samstag Teil des Ludwigsburger Wochenmarkts.
Zum 20-jährigen Bestehen des Brustkrebszentrums Ludwigsburg-Bietigheim und aus Anlass des Brustkrebsmonats Oktober veranstalten die RKH Kliniken Ludwigsburg-Bietigheim mit der Selbsthilfegruppe „Frauen nach Krebs Ludwigsburg“ eine Aktion. Am Samstag, 25. Oktober, von 9 bis 13 Uhr, werden am Stand der Selbsthilfegruppe auf dem Wochenmarkt am Ludwigsburger Marktplatz Herzkissen gegen eine Spende abgegeben. Das teilt die RKH mit. Der Erlös kommt der Selbsthilfegruppe zugute. Die Herzkissen sind mit einem Autogramm von Sängerin Andrea Berg versehen, die sich für die Aktion engagiert.