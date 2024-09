Auf und Ab der Gefühle: Christoph Daums Witwe meldet sich zu Wort

1 Über 30 Jahre lang und bis zu seinem Tod in diesem Jahr waren Christoph Daum und seine Angelica unzertrennlich. Foto: imago/Future Image / Robert Schmiegelt

Vor einem Monat erlag Christoph Daum einem langen Krebsleiden. Seine Witwe Angelica Camm-Daum gibt nun Einblicke in ihr aufgewühltes Seelenleben.











"Mein Mann wollte nicht, dass wir in der Trauer erstarren und im Leid versinken": Angelica Camm-Daum (57), die Witwe des verstorbenen Ex-Fußballtrainers Christoph Daum (1953-2024), versucht so gut es geht jene positive Grundeinstellung fortzuführen, die ihren Mann zeit seines Lebens auszeichnete. Durchweg gelingt ihr das jedoch nicht, wie sie im Gespräch mit der Zeitschrift "Bunte" nun verriet. Und wer könnte das so kurz nach einem schweren Verlust schon: Erst einen Monat ist es her, dass Daum seinen jahrelangen Kampf gegen den Krebs nach unzähligen Chemotherapien verlor und am 24. August im Alter von 70 Jahren verstarb.