Nach einem brisanten Witz über Jeffrey Epstein bei den Grammy Awards 2026 droht US-Präsident Donald Trump dem Moderator Trevor Noah mit rechtlichen Schritten. Auf seiner Plattform Truth Social kündigte Trump an, seine Anwälte auf den Comedian anzusetzen.
Grammy-Moderator Trevor Noah (41) sorgte am Sonntagabend (Ortszeit) mit einem pikanten Scherz für mächtig Wirbel - und zog damit den Zorn von US-Präsident Donald Trump (79) auf sich. Das berichten unter anderem "The Hollywood Reporter" und "Deadline".