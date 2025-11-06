Auf tragische Weise verstorben: NFL-Profi Marshawn Kneeland stirbt im Alter von 24 Jahren

Der US-amerikanische NFL-Profi Marshawn Kneeland ist tot. Der Sportler ist im Alter von 24 Jahren verstorben, wie die Dallas Cowboys und die Polizei bestätigen.
Die Dallas Cowboys trauern um Marshawn Kneeland (2001-2025). Das Team aus der American-Football-Profiliga NFL bestätigt, dass der Sportler im Alter von 24 Jahren gestorben ist. Mit großer Trauer müsse man mitteilen, "dass Marshawn Kneeland heute Morgen auf tragische Weise verstorben ist". In einem unter anderem bei Instagram veröffentlichten Statement heißt es weiter, dass Kneeland "ein geliebter Teamkollege" gewesen sei. In Gedanken und Gebeten seien die Dallas Cowboys bei Kneelands Familie und dessen Freundin Catalina.