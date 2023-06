1 David Domjan im Zustellzentrum der DHL in Korntal-Münchingen: Hier belädt er seinen Transporter. Foto: Gann

Der Advent ist Hochsaison für die Auslieferer. Das bedeutet mitunter Stress, viele macht der Job krank – bei David Domjan ist das anders. Der Paketbote nimmt uns mit in seinen Arbeitsalltag, in dem nicht nur die Pakete Geschichten erzählen.









Weilimdorf - Um 14.45 Uhr ist es Zeit für eine Pinkelpause. Bei einem Getränkehändler darf David Domjan das Klo nutzen. Er hat keine Toilette im Wagen, also muss er solche Stopps einplanen. Dann nimmt er Pakete von den Regalbrettern in seinem Transporter und schichtet sie nach Hausnummern sortiert in der richtigen Reihenfolge am Boden auf. Er macht das immer, bevor er in eine neue Straße fährt. 50 Pakete hat er noch in den Regalen, am Morgen waren es viermal so viele. Im Durchschnitt stellt er alle zwei Minuten ein Paket zu. Es läuft gut, und das ist nicht selbstverständlich.