Prinzessin Kate hat ihren ersten Solo-Auswärtstermin des Jahres absolviert. In Nordengland besuchte sie traumatisierte Kinder bei einer Therapiesitzung und trainierte anschließend mit jungen Rugby-Spielerinnen. Dabei zeigte sie sich von ihrer warmherzigen Seite.

Prinzessin Kate (44) ist zurück im Einsatz - und das gleich mit vollem Programm. Am 27. Januar reiste die Ehefrau von Prinz William (43) nach Nordengland, um Gemeindeprojekte zu besuchen, die sich der mentalen Gesundheit widmen. Es war ihr erster Solo-Auswärtstermin des Jahres 2026.

Ihre erste Station führte die Prinzessin von Wales nach Bradford in West Yorkshire, rund 320 Kilometer nördlich von London. Dort besuchte sie den Kinder-Trauma-Therapie-Service der Organisation Family Action, deren Schirmherrin sie ist. Die Einrichtung unterstützt Kinder und Jugendliche zwischen 4 und 18 Jahren sowie deren Familien dabei, komplexe Traumata zu verarbeiten.

Kate spielt in Traumazentrum mit Kindern

Kate ließ sich von den Therapeuten zeigen, wie kreative Übungen Kindern bei der Traumabewältigung helfen können. Anschließend nahm sie selbst an einer Therapiesitzung teil - und bewies dabei ihr Einfühlungsvermögen. Einem fünfjährigen Mädchen hielt sie eine Muschel ans Ohr und erklärte ihr sanft: "Manchmal, wenn du sie ans Ohr hältst, kannst du das Meer hören. Willst du mal lauschen, ob du die Wellen hörst?" Wenn man die Augen schließe, könne man sich vorstellen, am Strand zu sein, fügte die Prinzessin laut "Hello!" hinzu. "Das mache ich gerne mit Muscheln."

Family Action bietet jungen Menschen und Erwachsenen, die Missbrauch, Vernachlässigung oder traumatische Verluste erlebt haben, praktische Hilfe und Unterstützung.

Auf dem Rugby-Feld in ihrem Element

Der zweite Termin des Tages führte Kate zum Wakefield Trinity Rugby League Team, etwa 30 Kilometer entfernt. Als Schirmherrin der Rugby Football League war die Prinzessin dort sichtlich in ihrem Element, wie das "People"-Magazin berichtet. Sie traf ältere Menschen, die am Programm "In Touch" teilnehmen - einer Initiative gegen soziale Isolation, die Quizabende, Workshops und Stadionführungen anbietet.

Außerdem lernte Kate Jugendliche aus dem "Inspiring Futures"-Programm kennen, das junge Menschen unterstützt, die von antisozialem Verhalten oder Jugendkriminalität gefährdet sind. Zum Abschluss ging es für die sportliche Royal auf den Trainingsplatz: Mit Schülerinnen aus der Region absolvierte sie Rugby-Übungen im Rahmen des "Champion Schools"-Wettbewerbs.

Kate startet aktiv ins Jahr 2026

Der Termin reiht sich in eine ganze Serie von Auftritten ein, mit denen Kate das neue Jahr begonnen hat. Am 20. Januar besuchte sie gemeinsam mit William Schottland, am 15. Januar empfing sie Englands Frauen-Rugby-Team auf Schloss Windsor, um den WM-Sieg vom September 2025 zu feiern. Zuvor hatte sie eine Aufführung des Royal Ballet besucht und das Jahr am 8. Januar mit einem Überraschungsbesuch bei Gesundheitspersonal im Charing Cross Hospital in London eingeläutet.