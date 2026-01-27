Prinzessin Kate hat ihren ersten Solo-Auswärtstermin des Jahres absolviert. In Nordengland besuchte sie traumatisierte Kinder bei einer Therapiesitzung und trainierte anschließend mit jungen Rugby-Spielerinnen. Dabei zeigte sie sich von ihrer warmherzigen Seite.
Prinzessin Kate (44) ist zurück im Einsatz - und das gleich mit vollem Programm. Am 27. Januar reiste die Ehefrau von Prinz William (43) nach Nordengland, um Gemeindeprojekte zu besuchen, die sich der mentalen Gesundheit widmen. Es war ihr erster Solo-Auswärtstermin des Jahres 2026.