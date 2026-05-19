Harry Styles ist in seine Konzertreihe in ausgewählten Städten gestartet. Der britische Superstar macht auf seiner "Together, Together"-Tour für mehrere Auftritte Halt in Amsterdam. Die ersten Shows sorgten nicht nur für Begeisterung, sondern auch für Ernüchterung.
Fast vier Jahre mussten Fans auf neue Musik warten, bevor Harry Styles (32) im Januar sein neues Album "Kiss All The Time. Disco, Occasionally." für den 6. März ankündigte und damit nach einer Pause zurück ins Rampenlicht trat. Umso größer war die Freude bei den Fans, als das ehemalige One-Direction-Mitglied wenig später eine Tour ankündigte, um das neue Songmaterial auch auf die Bühne zu bringen. Seine "Together, Together"-Tour startete nun am 16. Mai in Amsterdam. Bis 5. Juni wird er dort insgesamt zehn Mal zu sehen sein.