Manchmal haben Autofahrer das Gefühl, zu unrecht geblitzt worden zu sein. Jetzt gibt es einen Fall, in dem das so ist. Dabei ist ein falsches Tempolimit angesetzt worden.
Es kann ganz schnell gehen. Für einen Moment nicht aufgepasst, ein Schild übersehen – und schon blitzt es am Straßenrand. Auf der L1189 zwischen Magstadt, Leonberg und Stuttgart-Büsnau gilt das ganz besonders. Hinter der Autobahn in Fahrtrichtung Stuttgart ändert sich die zugelassene Höchstgeschwindigkeit dort mehrmals. 60, 70, 80 Stundenkilometer und zurück in kurzer Reihe, da kann man schon mal den Überblick verlieren. Und einen Bußgeldbescheid für zu schnelles Fahren bekommen.