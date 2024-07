Schlimme Neuigkeiten für Angelina Jolie und Brad Pitt: Ihr Sohn Pax musste nach einem Unfall mit dem E-Bike ins Krankenhaus. So steht es um den 20-Jährigen...

Pax Jolie-Pitt (20) hatte am Montagabend einen Unfall mit einem BMX-E-Bike in Los Angeles. Anschließend musste der Sohn von Angelina Jolie (49) und Brad Pitt (60) ins Krankenhaus gebracht werden, wie "TMZ" berichtet. Der 20-Jährige habe laut Zeugenaussagen Hüftschmerzen und eine Kopfverletzung erlitten.

Pax Jolie-Pitt ohne Helm auf belebter Straße?

Der Sohn der Hollywoodstars fuhr dem Bericht zufolge am Montag gegen 17 Uhr auf dem Los Feliz Boulevard, einer sehr belebten Straße in LA. Als er sich einer Kreuzung näherte, soll er das Heck eines Autos gerammt haben, das an der roten Ampel anhielt. Pax soll bei dem Unfall keinen Helm getragen haben.

Angelina Jolies und Brad Pitts Sohn im Krankenhaus

Die Ärztinnen und Ärzte vermuteten zuerst eine leichte Gehirnblutung bei dem 20-Jährigen. Das bestätigte sich jedoch nicht: Pax konnte noch am selben Abend das Krankenhaus verlassen.

Pax ist eines von sechs Kindern des ehemaligen Hollywood-Traumpaars Angelina Jolie und Brad Pitt. 2007 hatte zunächst Jolie den damals Dreijährigen aus einem Waisenhaus in Vietnam adoptiert, ein Jahr später adoptierte ihn dann auch Pitt. Inzwischen gilt das Verhältnis zwischen Pax und seinem Vater als zerrüttet. 2016 reichte die Schauspielerin die Scheidung ein, anschließend folgten hässliche Streitigkeiten, etwa um das Sorgerecht der gemeinsamen Kinder, aber auch um das Weingut im Süden Frankreichs.