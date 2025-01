Auf Sportplatz in Bayern

1 Ein Mann hat offenbar eine 13-Jährige sexuell missbraucht (Symbolbild). Foto: dpa/Friso Gentsch

Ein unbekannter Mann soll ein 13 Jahre altes Mädchen auf einem Sportplatz in Oberbayern sexuell missbraucht haben. Die Ermittler suchten nach dem Sexualstraftäter.











Ein unbekannter Mann soll ein 13 Jahre altes Mädchen auf einem Sportplatz in Oberbayern gewürgt und sexuell missbraucht haben. Das Kind wurde leicht verletzt, wie die Polizei in Rosenheim am Donnerstag mitteilte. Die Ermittler suchten nach dem Sexualstraftäter und hofften dabei auf Zeugenhinweise.