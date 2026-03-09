Auf Song Mein Löwe verewigt: Unheilig-Sänger trauert um seine Mutter

Erst vor wenigen Monaten schrieb er für sie den Song "Mein Löwe", jetzt ist die Mutter von "Unheilig"-Frontmann der Graf verstorben.
Sänger der Graf (56) von Unheilig muss einen fürchterlichen Schicksalsschlag verkraften. Wie das Management des Musikers der "Bild"-Zeitung mitteilte, ist die Mutter des 56-Jährigen vor einigen Tagen verstorben. Erst vor wenigen Monaten hatte der beliebte Künstler seine Mutter noch im Song "Mein Löwe" besungen. Weiter Informationen zum Todesfall liegen derzeit nicht vor.