Auf Song Mein Löwe verewigt: Unheilig-Sänger trauert um seine Mutter

Erst vor wenigen Monaten schrieb er für sie den Song "Mein Löwe", jetzt ist die Mutter von "Unheilig"-Frontmann der Graf verstorben.

Sänger der Graf (56) von Unheilig muss einen fürchterlichen Schicksalsschlag verkraften. Wie das Management des Musikers der "Bild"-Zeitung mitteilte, ist die Mutter des 56-Jährigen vor einigen Tagen verstorben. Erst vor wenigen Monaten hatte der beliebte Künstler seine Mutter noch im Song "Mein Löwe" besungen. Weiter Informationen zum Todesfall liegen derzeit nicht vor.

Der Graf von Unheilig: "Meine Mama war mein Leben lang mein Löwe" Der Graf war bekanntermaßen Ende vergangenen Jahres nach neun Jahren Pause wieder auf die Bühne zurückgekehrt. Bei einem Konzert der "Wieder zurück"-Tournee im November sagte er laut "Schlagerpuls" auf der Bühne wörtlich: "Meine Mama war mein Leben lang mein Löwe, weil sie immer für mich gekämpft hat. Und von klein auf und solang ich denken kann, war meine Mama immer da."

Weiter erinnerte sich der beliebte Sänger: "Gerade in der Schule auch, wo ich große Probleme hatte, als kleiner Junge weil ich gestottert habe und es heute auch noch tue... hatte ich immer so Probleme mit den Lehrern und den anderen Schülern. Und wenn ich nach Hause kam wusste ich, meine Mama ist da."

So sagte der Sänger dann auch gegenüber der "Bild"-Zeitung über den erst im November 2025 veröffentlichten Song "Mein Löwe": "Der Titel 'Mein Löwe' bezieht sich auch auf ihr Sternzeichen Löwe und darauf, dass sie für mich immer wie ein Löwe gekämpft hat. Fürsorglich, stark und unerschütterlich."

Das Lied habe er "unter Tränen geschrieben" und beim Verfassen des Songtextes seine Gefühle "nicht filtern, nicht glätten" wollen. "Ich wollte sie rauslassen. Es war mir wichtig, mir den Text wirklich von der Seele zu schreiben", so der Sänger wörtlich.

Comeback nach neun Jahren Pause

Der Graf und seine Band Unheilig meldeten sich im vergangenen Jahr nach neun Jahren Pause zurück. Die Musiker gaben im Herbst und Winter Comeback-Konzerte und veröffentlichten Single-Vorboten. Am 13. März erscheint das neue Album "Liebe Glaube Monster" , bevor es mit Open-Air-Shows im Sommer und einer Arena-Tour Ende des Jahres weitergeht.