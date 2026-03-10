Auf Sindelfinger Marktplatz: Das steckt hinter der Absage des gemeinsamen Fastenbrechens

In diesem Jahr gibt es kein gemeinsames Fastenbrechen auf dem Sindelfinger Marktplatz. Das Rathaus hätte den Veranstaltern aufgrund eines fehlenden Konzepts keine Genehmigung erteilt.
Das gemeinsame Fastenbrechen („Iftar“) am Sonntag auf dem Marktplatz ist abgesagt. Diese Entscheidung trafen die drei Veranstalter aus Islamischer Gemeinschaft Milli Görüş (IGMG), Nationalem Verein Türkischer Arbeitnehmer und der zur Ditib gehörenden Sindelfinger Ulu Moschee am Dienstagvormittag. Die Stadtverwaltung hätte „aufgrund sicherheitsrechtlicher Anforderungen“ keine Genehmigung erteilt, heißt es in einer Presseerklärung der drei Organisationen des gemeinsamen Fastenbrechens.