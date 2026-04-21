Auf sie wartet das Militär: Prinzessin Isabella strahlt auf neuen Porträts zum 19. Geburtstag

Prinzessin Isabella feiert am 21. April ihren 19. Geburtstag. Das dänische Königshaus veröffentlicht neue Porträts und verrät, wie es für die Tochter von Königin Mary und König Frederik X. nach dem Abitur weitergeht.
Nur wenige Tage nach dem 86. Geburtstag von Königin Margrethe und der Konfirmation der royalen Zwillinge Prinz Vincent (15) und Prinzessin Josephine (15) gibt es im dänischen Königshaus bereits den nächsten Anlass zur Freude: Prinzessin Isabella feiert am 21. April ihren 19. Geburtstag.