Auf sie wartet das Militär: Prinzessin Isabella strahlt auf neuen Porträts zum 19. Geburtstag

Prinzessin Isabella feiert am 21. April ihren 19. Geburtstag. Das dänische Königshaus veröffentlicht neue Porträts und verrät, wie es für die Tochter von Königin Mary und König Frederik X. nach dem Abitur weitergeht.

Nur wenige Tage nach dem 86. Geburtstag von Königin Margrethe und der Konfirmation der royalen Zwillinge Prinz Vincent (15) und Prinzessin Josephine (15) gibt es im dänischen Königshaus bereits den nächsten Anlass zur Freude: Prinzessin Isabella feiert am 21. April ihren 19. Geburtstag.

Militärdienst nach dem Schulabschluss Zu diesem besonderen Tag veröffentlichte das Königshaus neue Fotos der Prinzessin. Die Aufnahmen seien, wie auf der offiziellen Homepage mitgeteilt wird, bereits in der Woche vor ihrem Geburtstag in Amalienborg entstanden. Dort heißt es außerdem: "Prinzessin Isabella wird im Juni ihr Abitur am Øregård Gymnasium ablegen und nach ihrem Schulabschluss ab August ihren Militärdienst beim Gardehusarenregiment in Slagelse leisten."

Damit tritt die Tochter von Königin Mary (54) und König Frederik X. (57) in die Fußstapfen ihres älteren Bruders, Kronprinz Christian (20). Er hatte im Februar 2025 seine Ausbildung beim Militär begonnen und absolviert derzeit eine Ausbildung zum Leutnant.

Auf den Geburtstagsporträts strahlt die 19-Jährige, die mit vollem Namen Prinzessin Isabella Henrietta Ingrid Margrethe von Dänemark heißt, in unterschiedlichen Looks in die Kamera. Auf dem ersten Bild trägt sie einen camelfarbenen Mantel, auf den weiteren Aufnahmen posiert sie in einem schlichten weißen Pullover, kombiniert mit einem schwarzen Tüllrock.

Todesfall überschattet die Feierlichkeiten

Trotz der zahlreichen festlichen Anlässe der vergangenen Tage liegt auch ein Schatten über den royalen Feierlichkeiten: Königin Marys Vater, Professor John Dalgleish Donaldson (1941-2026), starb am 11. April im Alter von 84 Jahren. Wenige Tage später wandte sich die 54-Jährige mit bewegenden Worten an die Öffentlichkeit. In den sozialen Medien dankte die Ehefrau von König Frederik X. für die große Anteilnahme und die vielen Zeichen des Mitgefühls. Die zahlreichen Nachrichten, Blumen und liebevollen Gesten hätten die königliche Familie tief berührt und bedeuteten mehr, als Worte ausdrücken könnten.