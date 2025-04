Auf schottischer Insel: Strahlende Prinzessin Kate begeistert Kinder im Naturparadies

Einen Tag nach ihrem 14. Hochzeitstag setzten Prinz William (42) und Prinzessin Kate (43) ihren zweitägigen Besuch auf der schottischen Insel Mull fort. Im Ardura Community Forest, einem für die Biodiversität der Insel wichtigen Naturschutzgebiet, stand am Mittwoch ein Thema im Mittelpunkt, das besonders der Prinzessin am Herzen liegt: die heilende Kraft der Natur.

In der malerischen Waldlandschaft traf das royale Paar auf Vorschulkinder, die im Rahmen eines Outdoor-Lernprogramms den Wald als Klassenzimmer nutzen. Unter dem dichten Blätterdach und neben einem plätschernden Bach nahm sich Kate besonders viel Zeit für die kleinen Teilnehmer.

"Gemeinsam mit dem Mull and Iona Ranger Service und jungen Naturforschern verbrachten wir Zeit im Ardura Community Forest", heißt es in einem Instagram-Post des royalen Paares. Damit wollen die beiden "eindringlich an die Bedeutung des Umweltschutzes und die Rolle erinnern, die das Lernen im Freien bei der Schaffung von Verbundenheit und Fürsorge für die Natur spielt".

"Eine echte Prinzessin"

Bei ihrem Besuch begeisterte insbesondere Kate die kleinen Naturliebhaber. Wie die BBC berichtet, war etwa die vierjährige Rosie-Mae ganz verzaubert. "Sobald Kate den Weg herunterkam, spürte ich, wie Rosie meinen Arm ergriff und sagte: 'Sie ist hier, eine echte Prinzessin", erzählte ihre Mutter Sally. Das selbstbewusste Mädchen führte die Prinzessin zum Fluss, wo sie gemeinsam Stöcke ins Wasser warfen.

Für die Prinzessin, die sich seit ihrer Krebsdiagnose im März 2024 schrittweise wieder öffentlichen Auftritten widmet, hat dieser Teil des Besuchs eine besondere Bedeutung. In den vergangenen Monaten sprach sie wiederholt darüber, wie sehr ihr der Aufenthalt in der Natur während ihrer Behandlung geholfen hat.

Bilder ihres Ausflugs ins Grüne zeigen nicht nur Kate beim Spiel mit den Kindern, sondern auch Prinz William im fröhlichen Austausch mit den Anwesenden. Das Paar zeigte sich leger gekleidet, Kate trug einen sportlichen Blazer, darunter einen dunkelgrünen Pullover und ein weißes Hemd und kombinierte dazu eine schwarze Jeans mit Boots. William wählte einen dunklen Pullover, ein hellblaues Hemd und eine marineblaue Hose.

Am Dienstag war das Paar auf der Isle of Mull angekommen und nahm unter anderem einen öffentlichen Termin in Tobermory wahr. An dem Tag zelbrierten die beiden auch ihren 14. Hochzeitstag. Kate hatte den britischen Thronfolger am 29. April 2011 in der Westminster Abbey in London geheiratet. Drei Kinder krönten anschließend ihre große Liebe. Das vergangene Jahr wurde durch Kates Krebserkrankung dann zu einer besonderen Herausforderung für die Familie.

Das britische Thronfolgerpaar zeigt sich seither noch mehr als starke Einheit. Auf der idyllischen Isle of Mull ließen sie sich symbolträchtig fotografieren. Auf ihrem Instagram-Account haben die beiden ein Bild veröffentlicht, auf dem sie Arm in Arm vor traumhafter Kulisse stehen und gemeinsam in die Ferne blicken. In Schottland lernten sich die beiden einst an der Universität kennen. Die Wege des britischen Thronfolgers und seiner Ehefrau kreuzten sich erstmals 2001 an der University of St Andrews.