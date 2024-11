Auf Schloss Windsor: The Crown-Star Imelda Staunton mit britischem Verdienstorden geehrt

Zur "Dame Commander of the British Empire" ernannt zu werden, stellt eine große Ehre im britischen Königreich dar. "The Crown"-Star Imelda Staunton durfte sich nun über den zweithöchsten Verdienstorden freuen - überreicht von Prinz William.

Eine besondere Ehre für die britische Schauspielerin Imelda Staunton (68): Aus den Händen von Thronfolger Prinz William (42) nahm sie am Dienstag (12. November) den zweithöchsten britischen Verdienstorden entgegen. Der älteste Sohn des englischen Königs Charles III. (75) ernannte Staunton auf Schloss Windsor zur "Dame Commander of the British Empire". Die Schauspielerin darf somit fortan offiziell "Dame" vor ihrem Namen führen.

Ausgezeichnet für ihre Verdienste um das Drama

In der Netflix-Erfolgsserie "The Crown" stellte Staunton in der Vergangenheit bekanntermaßen keine Geringere als die verstorbene Queen Elizabeth II. (1926-2022) dar. Für ihre Darstellung der Mutter von König Charles III. war Staunton unter anderem auch für zwei Golden Globe Awards sowie für einen britischen BAFTA-Award nominiert. Ihren Orden erhielt sie nun für ihre Verdienste um das Drama sowie für ihren Einsatz für wohltätige Zwecke, unter anderem als Botschafterin für die nationale Obdachlosenhilfe Crisis, wie unter anderem die britische "Daily Mail" berichtet.

Staunton spielte in zwei Harry-Potter-Filmen auch die durchtriebene Dolores Umbridge und glänzte daneben auch im ersten "Downton Abbey"-Kinofilm sowie 2014 in "Paddington" - neben vielen weiteren Rollen. Ehemann Jim Carter (76) sowie Stauntons Tochter Bessie (31), wie die Geehrte Schauspieler, waren bei der Zeremonie auf Schloss Windsor anwesend.

"Ich fühle mich sehr geehrt, dass ich auf der gleichen Ebene anerkannt werde wie die großartigen Schauspielerinnen, die den Weg für so viele von uns geebnet haben: Ihr Talent, ihre Hingabe, ihr Witz und ihre Energie haben uns allen den Weg geebnet und die Standards gesetzt, nach denen wir alle streben", hatte Staunton bereits im Juni gesagt, als bekannt wurde, dass sie zur "Dame Commander of the British Empire" ernannt werden würde.

Neben dem "The Crown"-Star erhielt auch Duran-Duran-Sänger Simon Le Bon (66) am heutigen Tag einen Verdienstorden. Er wurde von Prinz William auf Schloss Windsor zum "Member of the Order of the British Empire" ernannt.