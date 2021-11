1 Die Queen auf dem Weg zur Doppeltaufe. Foto: imago images/ZUMA Press

Lange war es aufgrund ihres Gesundheitszustandes nicht klar, ob sie anwesend sein wird: Queen Elizabeth II. wurde nun auf dem Weg zur Doppeltaufe ihrer Urenkelkinder gesichtet.















Queen Elizabeth II. (95) hat an diesem Nachmittag die Doppeltaufe ihrer Urenkelkinder besucht. Fotos, die der "Daily Mail" vorliegen, zeigen die Monarchin in einem grünen Ensemble bei der Ankunft an diesem Sonntag (21. November) auf Schloss Windsor. Ihre Enkeltöchter, Prinzessin Eugenie (31) und Zara Tindall (40), haben ihre Söhne, August Brooksbank (neun Monate) und Lucas Tindall (acht Monate), in der All Saints Chapel in dem Schlossareal taufen lassen. Weitere Details zu der Feierlichkeit wurden noch nicht bekannt.

Zuletzt sorgten der Gesundheitszustand der Königin und diverse Terminabsagen für Schlagzeilen. Vor einem Monat war sie für "Voruntersuchungen" im Krankenhaus. Dann war von einem verstauchten Rücken die Rede. Die Ärzte verordneten ihr Ruhe. Sogar die Teilnahme an der Gedenkfeier anlässlich des Remembrance Sunday am vergangenen Wochenende musste sie absagen.