Beim Staatsbankett für Nigerias Präsidenten auf Schloss Windsor überstrahlte Prinzessin Kate alle übrigen Gäste. Zum ersten Mal in diesem Jahr erschien die Prinzessin von Wales mit einer Tiara zu einem öffentlichen Gala-Auftritt.
Prinzessin Kate (44) hatte am Mittwochabend ihren ersten Tiara-Auftritt des Jahres. Anlass war das Staatsbankett für Nigerias Präsidenten Bola Tinubu (73) und seine Frau Oluremi Tinubu (65) auf Schloss Windsor. Die Prinzessin von Wales trug ein grünes Abendkleid. Medienberichten zufolge stammt es von Designer Andrew Gn. Die Farbwahl war bewusst gesetzt: Das Grün griff eine der Farben der nigerianischen Flagge auf.