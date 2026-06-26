Abseits des großen Rampenlichts hat Prinzessin Kate auf Schloss Windsor eine der einflussreichsten Philanthropinnen der USA empfangen: Melinda French Gates. Bekannt wurde das Treffen der beiden Frauen erst nachträglich - über das offizielle Terminjournal der britischen Royals.

Es war ein Termin abseits des großen Rampenlichts: Prinzessin Kate (44) hat am vergangenen Dienstag die US-amerikanische Philanthropin Melinda French Gates (61) auf Schloss Windsor empfangen. Öffentlich wurde die Begegnung erst im Nachhinein durch einen entsprechenden Eintrag im "Court Circular", dem offiziellen Terminjournal der britischen Royals.

"Die Prinzessin von Wales [...] empfing heute Vormittag Frau Melinda French Gates (Gründerin, Pivotal) auf Schloss Windsor", teilte der Kensington-Palast darin nachträglich mit.

Worum es bei dem Treffen ging

Kate empfing ihren Gast als gemeinsame Schirmherrin der Royal Foundation, die sie mit Ehemann Prinz William (44) führt. Über sie bündeln die beiden ihr wohltätiges Engagement, das den Naturschutz und frühkindliche Entwicklung sowie den Kampf gegen Obdachlosigkeit und für mentale Gesundheit umfasst. Dass die Prinzessin die Milliardärin in dieser Funktion traf, deutet "People" zufolge darauf hin, dass die Arbeit der Stiftung auf der Tagesordnung stand.

French Gates wiederum vertrat Pivotal, die Organisation, die sie 2015 ins Leben rief. Deren Ziel: den sozialen Fortschritt für Frauen und junge Menschen in den USA und weltweit zu beschleunigen - durch Philanthropie, Investitionen und politische Einflussnahme.

Eine Milliardärin mit klarer Haltung

Wie sie über ihren Reichtum denkt, hatte French Gates bereits 2025 gegenüber "People" deutlich gemacht. "Ich glaube, das einzig Verantwortungsvolle, was man mit diesen Mitteln tun kann, ist, sie wegzugeben - so durchdacht und wirkungsvoll wie möglich", sagte sie.

2024 hatte sie die gemeinsam mit Ex-Mann Bill Gates gegründete Gates Foundation verlassen, um sich ganz ihren eigenen Vorhaben zu widmen. Ihr Vermögen schätzt "Bloomberg" auf 19,4 Milliarden US-Dollar.

Nicht das erste Treffen dieser Art

Eine Premiere war die Begegnung nicht: Genau ein Jahr zuvor, im Juni 2025, hatte French Gates bereits Prinz William und Prinzessin Kate auf Schloss Windsor getroffen. Auch damals vertraten beide Seiten die Royal Foundation und Pivotal.