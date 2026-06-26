Abseits des großen Rampenlichts hat Prinzessin Kate auf Schloss Windsor eine der einflussreichsten Philanthropinnen der USA empfangen: Melinda French Gates. Bekannt wurde das Treffen der beiden Frauen erst nachträglich - über das offizielle Terminjournal der britischen Royals.
Es war ein Termin abseits des großen Rampenlichts: Prinzessin Kate (44) hat am vergangenen Dienstag die US-amerikanische Philanthropin Melinda French Gates (61) auf Schloss Windsor empfangen. Öffentlich wurde die Begegnung erst im Nachhinein durch einen entsprechenden Eintrag im "Court Circular", dem offiziellen Terminjournal der britischen Royals.