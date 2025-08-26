Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit dürfte der heutige Dienstag nicht leichtfallen. Trotz der schweren Vorwürfe gegen ihren Sohn Marius wohnt sie den Feierlichkeiten rund um Schloss Gamlehaugen bei.
Mette-Marit (52), die Kronprinzessin von Norwegen, dürfte äußerst schwierige Tage hinter sich haben. Und auch der heutige 26. August wird wohl nicht einfach für sie sein. Nachdem vor etwa einer Woche wegen sehr schwerer Vorwürfe Anklage gegen ihren ältesten Sohn Marius Borg Høiby (28) erhoben wurde, zeigt sich die Ehefrau von Kronprinz Haakon (52) erstmals wieder bei einem öffentlichen Event.