Auf Schloss Amalienborg in Kopenhagen: Mary und Frederik von Dänemark laden zu ihrem ersten Neujahrsempfang

Frederik X. (56) und Ehefrau Königin Mary (52) haben am 1. Januar ihren ersten Neujahrsempfang als Königspaar auf Schloss Amalienborg in Kopenhagen abgehalten. Zu ihrer Gastgeber-Premiere erschien das Paar in festlichen Looks. Mary trug eine flaschengrüne, bodenlange Samtrobe mit Spitzenärmeln und wählte dazu ein Diadem und eine silberne Clutch, Frederik kam in schwarzer Uniform.

Das Bankett, das laut Instagram-Post" mit wenigen Ausnahmen seit dem Einzug der königlichen Familie in Amalienborg im Jahre 1700" stattfindet, lockte weitere Mitglieder der dänischen Royals an. Bilder der Gäste zeigen Frederiks und Marys Sohn, Kronprinz Christian von Dänemark (19), der sich im schwarzen Frack ebenfalls in Schale geworfen hatte. Frederiks Mutter Margrethe II. (84) wählte eine Robe in Kobaltblau, ihre Schwester Prinzessin Benedikte (80) erschien in einem eleganten Kleid in dunklem Lila. Frederiks Bruder Prinz Joachim (55) und dessen Ehefrau Prinzessin Marie (48) waren ebenfalls geladen.

Lesen Sie auch

Am Ehrentag des Elefanten-Ordens trugen die Mitglieder allesamt den Orden "in einer Ehrenkette", wie in dem Instagram-Beitrag erklärt wurde. "Der aus dem 15. Jahrhundert stammende Elefanten-Orden ist nicht nur der schönste, sondern auch der älteste dänische königliche Ritterorden. Er ist bekannt für seinen charakteristischen emaillierten Elefanten mit eingefassten Diamanten. Der König trägt auch die Kette des Dannebrog-Ordens."

Erste Neujahrsansprache

Frederik X. hatte einen Tag zuvor seine erste Neujahrsansprache als dänischer König hinter sich gebracht. Am Silvesterabend wandte er sich um 18 Uhr live aus Schloss Amalienborg in Kopenhagen an sein Volk und dankte ihm für die Unterstützung seit seinem Amtsantritt am 14. Januar 2024.

"Meine erste Neujahrsansprache. Sie wird nicht wiederkommen, aber ich werde sie nie vergessen", schrieb Frederik anschließend zu einem Bild der Szenerie auf dem offiziellen Instagram-Account des Königspaars. In dem Beitrag lobte er, wie auch zuvor in der Rede, den Zuspruch, der ihm und seiner Frau Mary seit seinem Amtsantritt entgegengebracht werde. "Man sagt, 'gut angefangen ist halb getan'. Das mag eine Übertreibung sein, aber Mary und ich hätten uns keinen besseren Start als Königspaar wünschen können."