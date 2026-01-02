Frederik und Mary von Dänemark haben am 1. Januar ihren Neujahrsempfang auf Schloss Amalienborg in Kopenhagen abgehalten. Die Königin zog in einer goldenen Traumrobe alle Blicke auf sich.

Das dänische Königspaar hat zu seinem traditionellen Neujahrsempfang geladen: Mary (53) strahlte dabei an der Seite ihres Ehemannes König Frederik X. (57) besonders. Die 53-Jährige wählte laut "Billed-Bladet" eine bodenlange, goldene Robe von Jesper Høvring. Das hochgeschlossene Kleid zauberte mit langen, durchsichtigen Spitzenärmeln einen besonderen Look. Dazu trug Mary ein Diadem aus dem Rosenstein-Set als Teil der Kronjuwelen sowie Diamantohrringe und den Elefantenorden.

"Seit Jahrhunderten empfängt das Königshaus Vertreter des Königreichs zu Neujahrsempfängen, um ihnen ein frohes neues Jahr zu wünschen", hieß es in einem Instagram-Post des dänischen Königshauses, der Eindrücke des royalem Empfangs festhielt. "Am ersten Abend des Jahres waren Ihre Majestäten traditionsgemäß Gastgeber eines Neujahrsempfangs in Amalienborg für die Regierung, Vertreter des Landes und des Hofes."

Zu den Gästen gehörten auch "Seine Königliche Hoheit der Kronprinz, Ihre Majestät Königin Margrethe, Ihre Königlichen Hoheiten Prinz Joachim und Prinzessin Marie sowie Ihre Königliche Hoheit Prinzessin Benedikte", wurde im Posting weiter erklärt. Die Fotos zeigen unter anderem Kronprinz Christian (20) im eleganten Frack und Margrethe II. (85) in einer festlichen Robe in Rot.

Weitere Empfänge geplant

Auf Mary und Frederik warten zum Start ins neue Jahr weitere Termine. "Das Königspaar setzt die Neujahrsempfänge des Jahres am 5. und 6. Januar fort, wo Ihre Majestäten am Montag die Richter des Obersten Gerichtshofs, die Offiziere der Königlichen Leibgarde und des Gardehusarregiments in Amalienborg empfangen und im Anschluss daran einen Neujahrsempfang für Bürgermeister und Regionalratsvorsitzende geben", wird bei Instagram erklärt. "Später am selben Tag findet ein Neujahrsempfang für das diplomatische Corps im Schloss Christiansborg statt."

Am 6. Januar sei dann ein Neujahrsempfang für "Offiziere der Streitkräfte und der Katastrophenschutzbehörde, des öffentlichen Dienstes, ausgewählte Gruppen mit Adelstiteln und Ehrentiteln usw. sowie geladene Vertreter von Organisationen, Vereinen und Stiftungen sowie die Schirmherrschaften des Königspaares" im Schloss Christiansborg geplant.