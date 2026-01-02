Frederik und Mary von Dänemark haben am 1. Januar ihren Neujahrsempfang auf Schloss Amalienborg in Kopenhagen abgehalten. Die Königin zog in einer goldenen Traumrobe alle Blicke auf sich.
Das dänische Königspaar hat zu seinem traditionellen Neujahrsempfang geladen: Mary (53) strahlte dabei an der Seite ihres Ehemannes König Frederik X. (57) besonders. Die 53-Jährige wählte laut "Billed-Bladet" eine bodenlange, goldene Robe von Jesper Høvring. Das hochgeschlossene Kleid zauberte mit langen, durchsichtigen Spitzenärmeln einen besonderen Look. Dazu trug Mary ein Diadem aus dem Rosenstein-Set als Teil der Kronjuwelen sowie Diamantohrringe und den Elefantenorden.