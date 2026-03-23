Auf RTL+: Das Kanu des Manitu feiert am Ostersonntag Streaming-Premiere

1 Michael "Bully" Herbig verkörpert in "Das Kanu des Manitu" erneut Abahachi. Foto: Constantin Film AG

Mehr als fünf Millionen Zuschauer sahen "Das Kanu des Manitu" im Kino - jetzt kommt der erfolgreichste deutsche Film des Jahres ins Streaming. Ab Ostersonntag läuft die Western-Parodie bei RTL+.











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Der meistgesehene Kinofilm des Jahres 2025 in Deutschland kann bald auch in den eigenen vier Wänden gesehen werden: Am Ostersonntag (5. April) feiert "Das Kanu des Manitu" Streaming-Premiere. Ab 12 Uhr können Fans dann das neueste Werk von Michael Bully Herbig (57) bei RTL+ abrufen, wie der Streamingdienst nun ankündigte. Der Zeitpunkt des Release freut dabei vor allem Bully: "Damit erreicht meine Karriere als Osterhase seinen absoluten Höhepunkt. Endlich kann ich den Leuten auch mal was Vernünftiges ins Nest legen!"