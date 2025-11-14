Wegen Schäden an ihrer Raumkapsel hing die Rückkehr drei chinesischer Astronauten tagelang in der Schwebe. Jetzt ist die Crew wohlbehalten zurückgekehrt.
Die drei für Tage auf der chinesischen Raumstation „Tiangong“ gestrandeten Astronauten sind sicher zur Erde zurückgekehrt. Ihre Rückkehrkapsel setzte im Landegebiet Dongfeng in der Inneren Mongolei auf, wie Live-Bilder des chinesischen Staatsfernsehens zeigten. Die Astronauten Chen Dong, Chen Zhongrui und Wang Jie meldeten, in guter Verfassung zu sein, wie im Fernsehen zu hören war.