Auf ProSieben und Joyn: Neues Reality-Format Destination X startet im November

1 Tina Ruland, Ekaterina Leonova, Madita van Hülsen, Andreas Elsholz, Leyla Lahouar, Philipp Boy, Max Bornmann und Hanna Sökeland sind bei "Destination X" im Einsatz. Foto: ProSieben

Unbekanntes Terrain, verschlüsselte Hinweise und eine lange Fahrt quer durch Europa: Die neue Reality-Show "Destination X" schickt acht Promis ab November auf Reisen. Dabei sind unter anderem Tina Ruland und Ekaterina Leonova.











Die neue Abenteuer-Reality-Show "Destination X" startet am Donnerstag, dem 7. November ab 20:15 Uhr, auf ProSieben und Joyn. Das gab der Sender am Mittwoch bekannt. Darin wagen die acht Star-Abenteurer Tina Ruland (58), Ekaterina Leonova (37), Madita van Hülsen (43), Andreas Elsholz (52), Leyla Lahouar (28), Philipp Boy (37), Max Bornmann und Hanna Sökeland (30) eine Schnitzeljagd der ganz besonderen Art. Sie begeben sich auf eine mehrwöchige Reise quer durch Europa und müssen an unterschiedlichen Orten bestimmte Hinweise entschlüsseln.