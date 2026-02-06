Auf Prime Video: The 50 startet im März in Staffel drei

1 Sarah Knappik (l.) und Narumol David treten mit 48 anderen Realitystars bei "The 50" an. Foto: Prime Video / Prime Video

Reality-Fans können sich diesen Termin schon einmal rot im Kalender anstreichen: Am 9. März geht "The 50" in die dritte Runde. Der Cast besteht wieder aus 50 Stars der Reality-Szene.











Prime Video hat das offizielle Startdatum der dritten Staffel seiner Reality-Show "The 50" bekannt gegeben. Die 15 neuen Episoden werden ab Montag, dem 9. März, auf dem Streamingportal verfügbar sein. 50 bekannte Gesichter aus der deutschen Reality-Szene werden sich erneut den Herausforderungen des mysteriösen Spielleiters stellen - dem sogenannten Löwen. Darunter sind neue Herausforderinnen und Herausforderer sowie All Stars aus den ersten beiden Staffeln.