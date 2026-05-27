Ein Zwölfjähriger stirbt nach einem Streit auf einem Supermarktparkplatz – und ganz Niedernhall steht unter Schock. Nun prüft der Bundesgerichtshof das Urteil.
Nach der Verurteilung eines 18-Jährigen, der einen zwölfjährigen Jungen auf einem Supermarktparkplatz in Niedernhall mit dem Auto überfahren und getötet hatte, haben alle Beteiligten Rechtsmittel eingelegt. Sowohl Staatsanwaltschaft, Nebenklage und die Verteidigung des jungen Mannes, wie ein Gerichtssprecher mitteilte. Zunächst hatte die „Heilbronner Stimme“ berichtet.