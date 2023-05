Auf Parkplatz in Ulm

1 Rund 30 Hundewelpen hat die Polizei in Ulm beschlagnahmt (Symbolbild). Foto: IMAGO/Maximilian Koch/IMAGO/Maximilian Koch

Auf einem Parkplatz in Ulm hat die Polizei rund 30 Hundewelpen und eine Katze beschlagnahmt. Zuvor wurden Zeugen auf einen weißen Transporter aufmerksam.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Die Polizei hat über 30 Hundewelpen und eine Katze von einem Hundehändler beschlagnahmt. Zeugen wurden auf einem Parkplatz in Ulm auf einen Transporter aufmerksam, aus dem heraus am Samstag Hunde verkauft wurden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Bei einer Überprüfung fand die Polizei mehrere Tiere, die zu jung von der Mutter getrennt oder krank waren, zwei waren gar nicht transportfähig.