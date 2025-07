Auf Paletten gebaut: So bunt feiert Stuttgart beim Marienplatzfest

9 Gute Stimmung am Marienplatz. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Das Marienplatzfest lädt übers Wochenende zu Musik-Acts, Performances, Drinks und Food. Zur Eröffnung haben wir vorbeigeschaut und erste Eindrücke gesammelt.











Bunte Fahnen, wohin das Auge blickt, und das Motto „Free the People, Love & Peace“ eröffnen das diesjährige Marienplatzfest, das nun in seine elfte Runde geht. Das Vorwort des Festival-Booklets beginnt mit ernsten Tönen, thematisiert Umweltkatastrophen, Krieg und Vertreibung, um dann dahin überzuleiten, dass „uns und der Stuttgarter Gesellschaft und allen, die mitfeiern“ das Fest gut tun wird. Das Wetter spielt auf jeden Fall zum Auftakt des beliebten Stadtteilfestes mit, und am frühen Donnerstagabend tummeln sich die ersten Kinder, Familien und Freundeskreise auf dem Platz.