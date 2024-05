1 Schon kurz nach dem Überfall hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Foto: IMAGO//Marius Bulling

Ein 27-Jähriger wird am Sonntagmorgen auf dem Schorndorfer Marktplatz überfallen und mit einem Messer bedroht. Bei der Fahndung geht der Polizei der mutmaßliche Täter ins Netz.











Nach einem Überfall auf einen 27-jährigen Mann am Sonntagmorgen in Schorndorf hat die Polizei den mutmaßlichen Täter verhaftet. Der 26-Jährige wird verdächtigt, den um ein Jahr Älteren am Marktplatz mit einem Messer bedroht und zur Herausgabe seiner Wertgegenstände aufgefordert zu haben. Bevor er von seinem Opfer abließ und flüchtete, soll er ihm noch einen Schnitt am Kinn zugefügt haben.