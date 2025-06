Am 27. Mai haben die Fans endlich offiziell erfahren, welche jungen Schauspieler in den Rollen von Harry, Hermine und Ron in der neuen "Harry Potter"-Serie zu sehen sein werden. Wie die britische "The Sun" jetzt berichtet, soll auch schon eine Crew für erste Dreharbeiten entsandt worden sein.

Die Boulevardzeitung berichtet von einer rund 30-köpfigen Filmcrew, die sich in der Bretagne von der Küste täglich per Boot auf die Insel Île de Sein bringen lasse. Offenbar solle vor Ort unter anderem die berühmte Szene neu gedreht werden, in der Wildhüter Rubeus Hagrid dem jungen Harry offenbart, dass dieser ein Zauberer ist.

Lesen Sie auch

Die Entscheidung für diese Location soll laut eines Insiders nicht unbedingt unumstritten sein. "Dies hat für eine gewisse Belustigung unter der britischen Crew gesorgt", wird die anonyme Quelle zitiert. Man sei sich einig gewesen, dass man genauso gut auf den Britischen Inseln hätte drehen können. Einige seien "etwas perplex, wegen der Tatsache, dass man tatsächlich nach Frankreich gegangen ist, um eine Serie zu drehen, die so britisch ist". Der Insider spekuliert, Fans könnten es teilweise so auffassen, dass die Produzenten das Material nicht so sehr "als nationales Kulturgut" betrachten, wie gewünscht.

Das sind Harry, Hermine und Ron

Warner Bros. Discovery hatte vor wenigen Tagen offiziell enthüllt, dass die Newcomer Dominic McLaughlin, Arabella Stanton und Alastair Stout die Hauptrollen spielen werden. Sie treten damit in die großen Fußstapfen von Daniel Radcliffe (35), Emma Watson (35) und Rupert Grint (36), die das Trio in der beliebten "Harry Potter"-Filmreihe verkörperten. McLaughlin spielt Harry Potter, Stanton wird zu Hermine Granger und Stout gibt Ron Weasley.

Wie schon zuvor bekannt wurde, wird Nick Frost (53) den bereits erwähnten Hagrid spielen. Weitere Darstellerinnen und Darsteller sind: Janet McTeer (63) als Minerva McGonagall, Paapa Essiedu (34) als Severus Snape, Luke Thallon (29) als Quirinus Quirrell und Paul Whitehouse (67) als Argus Filch. "Harry Potter"-Autorin J. K. Rowling (59) gehört zu den Executive Producern der Serie.

Der Streamingdienst HBO Max möchte die Serie in allen Märkten, in denen der Dienst zum Start verfügbar ist, zum Abruf bereitstellen. Dazu werde auch der deutschsprachige Raum gehören, hieß es in einer Mitteilung. Aktuell ist der Dienst hierzulande noch nicht vertreten.