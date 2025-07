Pete Davidson (31) und seine schwangere Partnerin Elsie Hewitt (29) haben am Sonntag die Premiere des Films "The Pickup" in Los Angeles besucht. Es war ihr erster öffentlicher Auftritt seit der Verkündung ihrer Baby-News. Für das Event wählte das Paar einen lässigen Look.

Hewitt setzte ihren wachsenden Babybauch mit einem ärmellosen, figurbetonten Kleid in klassischem Schwarz in Szene. Ihre Haare fielen ihr im Mittelscheitel in leichten Wellen über die Schultern. Davidson wählte einen braunen Trainingsanzug, weiße Sneaker und eine dunkle Sonnenbrille. Gemeinsam posierten sie Arm in Arm für die Fotografen und gaben sich liebevoll einen Kuss.

Pete Davidson spielt in der Komödie "The Pickup" von Amazon MGM Studios neben Eddie Murphy (64) und Keke Palmer (31), die ebenfalls bei der Premiere anwesend waren. Laut offizieller Inhaltsangabe geht es in dem Film um einen "routinemäßigen Geldtransport, der eine wilde Wendung nimmt, als die beiden ungleichen Fahrer Russell (Murphy) und Travis (Davidson) von skrupellosen Kriminellen überfallen werden, die von der cleveren Zoe (Palmer) angeführt werden und Pläne haben, die weit über die Geldladung hinausgehen."

Elsie Hewitt: "Jetzt weiß jeder, dass wir Sex hatten"

Schauspielerin Elsie Hewitt hatte am 16. Juli via Instagram verkündet, dass die beiden ein Kind erwarten. "Tja, jetzt weiß jeder, dass wir Sex hatten", schrieb Elsie Hewitt ganz unkonventionell zu einer Serie privater Schnappschüsse auf Instagram, die auch ein Ultraschallbild enthielt. Comedian und Schauspieler Pete Davidson äußerte sich anschließend öffentlich zu seinem bevorstehenden Vaterglück. "Ich habe großes Glück und bin sehr, sehr glücklich", erklärte Davidson bei der New Yorker Premiere seines Films "The Home" zu "E! News". Der "Saturday Night Live"-Star freue sich darauf, sich kümmern zu können und seinem Nachwuchs die Kindheit zu geben, "die ich nicht hatte".

Pete Davidson und Elsie Hewitt machten ihre Beziehung im März dieses Jahres öffentlich, nachdem die beiden gemeinsam in Palm Beach, Florida gesichtet wurden. Zwei Monate später zogen das Model und der Schauspieler zusammen, wie eine Quelle dem "People"-Magazin verriet. Beim "Blossom Ball" Mitte Mai in New York stand das Paar erstmals gemeinsam auf dem roten Teppich.