Auf Krücken und Orthese angewiesen: Schauspielerin Katerina Jacob erholt sich nach Fuß-Operation

Kurz vor Weihnachten hat sich Katerina Jacob einer Fuß-Operation unterzogen, jetzt wurden die Fäden gezogen und die Wunde muss nun gut verheilen. Deshalb ist Schonung angesagt - und auch das Silvesterfest wird die Schauspielerin ruhig in München verbringen.
Die Schauspielerin Katerina Jacob (67) muss nach einer Operation am Fuß Silvester auf Krücken feiern. "Ich habe mich wegen meiner Haglundferse operieren lassen", verriet sie im "Bild"-Interview. Demnach fand der Eingriff bereits am 17. Dezember statt.