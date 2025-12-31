Auf Krücken und Orthese angewiesen: Schauspielerin Katerina Jacob erholt sich nach Fuß-Operation

Kurz vor Weihnachten hat sich Katerina Jacob einer Fuß-Operation unterzogen, jetzt wurden die Fäden gezogen und die Wunde muss nun gut verheilen. Deshalb ist Schonung angesagt - und auch das Silvesterfest wird die Schauspielerin ruhig in München verbringen.

Die Schauspielerin Katerina Jacob (67) muss nach einer Operation am Fuß Silvester auf Krücken feiern. "Ich habe mich wegen meiner Haglundferse operieren lassen", verriet sie im "Bild"-Interview. Demnach fand der Eingriff bereits am 17. Dezember statt.

"Sechs Wochen kann ich nun nicht richtig laufen" Der TV-Star konkretisierte noch zu seinem Leiden: "Das ist eine knöcherne Wucherung an der Rückseite des Fersenbeins. Salopp gesagt, eine Beule hinten an der Ferse, aber unheimlich schmerzhaft." Sie habe fast acht Monate lang nicht mehr richtig laufen können. Den Eingriff, der in einer Münchner Klinik unter Vollnarkose durchgeführt wurde, habe sie gut überstanden. Sie habe keine Schmerzen.

Jedoch scheint das Ziehen der Fäden noch einmal eine Herausforderung gewesen zu sein. Am Dienstag schrieb Jacob auf ihrem Instagram-Account zu einem Bild, das sie mit Krücken und Orthese zeigt: "Heute war Fädenziehen angesagt. 'Tut gar nicht weh' hat er gesagt, 'entspann dich' hat er gesagt, 'zappel nicht so' hat er gesagt. Autsch!!!!"

Nun muss die Wunde heilen und der Fuß dafür gut abgedämpft werden. "Sechs Wochen kann ich nun nicht richtig laufen", betont die Schauspielerin gegenüber "Bild". Deshalb wird auch die Silvesterparty nicht so wild ausfallen. "Es wird ein sehr schlichtes Fest. Ich werde mit unseren drei Hunden den Jahreswechsel in der Sauna verbringen. Dort ist es ruhig und sie bekommen von der Knallerei nichts mit."

Bis zu Dreharbeiten im Herbst will sie wieder fit sein

Den Zeitpunkt für die Operation im Dezember hatte Katerina Jacob übrigens extra ausgewählt, damit sie ausreichend Zeit zur Heilung hat. Im Herbst muss sie für den nächsten Dreh von "Anna und ihr Untermieter" fit sein. Die fünfte Folge mit dem Titel "Volles Haus" läuft am Freitag, 23. Januar, zur Primetime im Ersten.