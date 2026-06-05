Auf Kosten des Königs: Prinzessinnen Beatrice und Eugenie wohnen mietfrei in royalen Anwesen

Ein Prüfbericht des National Audit Office enthüllt: Prinzessinnen Beatrice und Eugenie wohnen seit fast zwei Jahrzehnten mietfrei in königlichen Anwesen - obwohl beide verheiratet, berufstätig und keine arbeitenden Royals sind. König Charles zahlt die Rechnung.
Die Prinzessinnen Beatrice (37) und Eugenie (36) wohnen seit fast zwei Jahrzehnten mietfrei in Königsresidenzen - obwohl beide berufstätig und mit wohlhabenden Männern verheiratet sind. Das geht laut "The Telegraph" aus einem Bericht des britischen National Audit Office (NAO) hervor, das die Immobilienarrangements des Königshauses über mehrere Monate untersucht hat. Die Miete für die Töchter von Ex-Prinz Andrew (66) trägt König Charles (77), obwohl weder Beatrice noch Eugenie zu den arbeitenden Mitgliedern der Royal Family gehören.