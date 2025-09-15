Auf Joyn: Dschungelcamp-Star Twenty4Tim erhält eigene Datingshow

Influencer Twenty4Tim sucht demnächst in seinem eigenen Dating-Format nach der großen Liebe. Mann oder Frau können sich bewerben, wie aus einem Casting-Aufruf hervorgeht.
Influencer Twenty4Tim (25) schwimmt in den vergangenen Jahren auf einer Welle des Erfolges. Der Drittplatzierte des RTL-Dschungelcamps aus dem Jahr 2024 hat nun auch ein weiteres Fernseh-Engagement ergattern können. Wie das Medienmagazin "DWDL" berichtet, erhält der Social-Media-Star, der mit bürgerlichem Namen Tim Kampmann heißt, sein eigenes Dating-Format.