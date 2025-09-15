Auf Joyn: Dschungelcamp-Star Twenty4Tim erhält eigene Datingshow

Influencer Twenty4Tim sucht demnächst in seinem eigenen Dating-Format nach der großen Liebe. Mann oder Frau können sich bewerben, wie aus einem Casting-Aufruf hervorgeht.

Influencer Twenty4Tim (25) schwimmt in den vergangenen Jahren auf einer Welle des Erfolges. Der Drittplatzierte des RTL-Dschungelcamps aus dem Jahr 2024 hat nun auch ein weiteres Fernseh-Engagement ergattern können. Wie das Medienmagazin "DWDL" berichtet, erhält der Social-Media-Star, der mit bürgerlichem Namen Tim Kampmann heißt, sein eigenes Dating-Format.

Twenty4Tim sucht nach der großen Liebe - egal ob Mann oder Frau Dort begibt sich Twenty4Tim auf die Suche nach der großen Liebe. In einem Casting-Aufruf zur geplanten Show heißt es: "Millionen kennen ihn von Social Media - doch nur wenige bekommen die Gelegenheit, Twenty4Tim wirklich kennenzulernen. Bist du Single, mindestens 18 Jahre alt und offen für ein Herzklopfen mit dem echten Tim - egal ob Mann oder Frau?"

Alle Bewerberinnen und Bewerber, die sich anschicken, das Herz von Twenty4Tim zu erobern, können sich zudem darauf freuen, dies "an einem der schönsten Orte der Welt" zu tun. Weiter heißt es: "Werde Teil einer besonderen Reise, die du nie vergessen wirst."

Das Format soll beim Streamingdienst Joyn zu sehen sein, wie eine Sprecherin gegenüber "DWDL" bestätigt hat. Ein Starttermin steht gegenwärtig noch nicht fest.

Chart-Erfolge und TV-Engagements

Twenty4Tim kommt auf TikTok, Instagram und Co. auf Millionen von Followern und Followerinnen. Auch die deutsche Fernsehlandschaft ist in den vergangenen Jahren auf den Influencer mit der großen Reichweite aufmerksam geworden. Neben seiner Teilnahme bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" wird er auch die neue Staffel von "Reality Queens - Auf High Heels durch den Dschungel" moderieren, die noch in diesem Jahr erscheinen soll.

Auch musikalisch feierte Kampmann bereits Erfolge, konnte viermal die Spitze der Offiziellen Deutschen Single-Charts, ermittelt von der GfK Entertainment, erobern. Zuletzt schnappte sich seine Single "I don't care" direkt nach der Teilnahme am RTL-Dschungelcamp die Charts-Spitze.

2024 brachte er auch gemeinsam mit Pop-Titan Dieter Bohlen (71) eine deutsche Version des Modern-Talking-Megahits "Cheri Cheri Lady" heraus. Das Lied schaffte es auf Platz zwei der Charts.