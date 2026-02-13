Auf James Garners Spuren: Buffy-Star David Boreanaz wird zu Detektiv Rockford

Eine neue Hauptrolle für Serienstar David Boreanaz: In einer zunächst als Pilot geplanten Folge soll er im Reboot von "Detektiv Rockford - Anruf genügt" in die Rolle von Jim Rockford schlüpfen.
Die beliebte 70er-Serie "Detektiv Rockford - Anruf genügt" kehrt zurück - und hat nun ihren neuen Hauptdarsteller. David Boreanaz (56) übernimmt die Rolle des Privatdetektivs Jim Rockford, die im Original von James Garner (1928-2014) gespielt wurde. Dass ein Reboot geplant ist, war bereits im Januar bekannt geworden. Zunächst soll testweise eine Pilotfolge produziert werden, wie unter anderem das Branchenmagazin "Variety" berichtet.