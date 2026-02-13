Auf James Garners Spuren: Buffy-Star David Boreanaz wird zu Detektiv Rockford

Eine neue Hauptrolle für Serienstar David Boreanaz: In einer zunächst als Pilot geplanten Folge soll er im Reboot von "Detektiv Rockford - Anruf genügt" in die Rolle von Jim Rockford schlüpfen.

Die beliebte 70er-Serie "Detektiv Rockford - Anruf genügt" kehrt zurück - und hat nun ihren neuen Hauptdarsteller. David Boreanaz (56) übernimmt die Rolle des Privatdetektivs Jim Rockford, die im Original von James Garner (1928-2014) gespielt wurde. Dass ein Reboot geplant ist, war bereits im Januar bekannt geworden. Zunächst soll testweise eine Pilotfolge produziert werden, wie unter anderem das Branchenmagazin "Variety" berichtet.

Jim Rockford kommt aus dem Knast frei Der Pilot für das Reboot wurde vor rund einem Monat als "zeitgenössische Neuauflage des gleichnamigen Serienklassikers" angekündigt. Darin kommt Jim Rockford auf Bewährung aus dem Gefängnis frei - wegen eines Verbrechens, das er nicht begangen hat. Mit Charme und Witz startet er als Privatdetektiv neu, löst Fälle in und um Los Angeles und gerät dabei sowohl ins Visier der Polizei als auch der organisierten Kriminalität.

David Boreanaz ist TV-Fans aus mehreren Kultserien bekannt: Um die Jahrtausendwende spielte er den Vampir Angel in "Buffy - Im Bann der Dämonen" sowie im Spin-off "Angel - Jäger der Finsternis". Später folgte eine weitere prägende Hauptrolle in "Bones - Die Knochenjägerin". Das Branchenportal "Deadline" spekuliert, dass seine Besetzung ein gutes Zeichen sein könnte: Demnach wurden alle Pilotprojekte, in denen Boreanaz bislang mitwirkte, anschließend zur Serie - und liefen jeweils erfolgreich.

Auf Instagram teilte Boreanaz die Nachricht mit seinen Fans und schrieb knapp dazu, er sei "dankbar". In den Kommentaren meldete sich auch Charisma Carpenter (55) zu Wort. Seine Kollegin aus "Buffy"- und "Angel"-Zeiten freut sich über den Coup: "Oooh, ich bin mit 'Detektiv Rockford' aufgewachsen! Mein Vater hat James Garner geliebt. Das passt so gut! Glückwunsch!"