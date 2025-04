Auf Island fließt die Lava wieder in Strömen

1 Die Lavamassen fressen sich ihren Weg durch die Landschaft und sind zum Teil schon erstarrt. Foto: AP/Marco di Marco/dpa

Zum nunmehr elften Mal innerhalb von rund vier Jahren erlebt die Reykjanes-Halbinsel bei Reykjavik einen Vulkanausbruch. Schon kurz nach Eruptionsbeginn sieht die Lage wieder entspannter aus.











Der erneute Vulkanausbruch auf Island hat nach kurzer Zeit sichtbar an Kraft verloren. An der Eruptionsspalte auf der Reykjanes-Halbinsel südwestlich der Hauptstadt Reykjavik ist mittlerweile keine vulkanische Aktivität mehr sichtbar. Lediglich vereinzelt sei an dem Erdriss und im entstandenen Lavafeld ein Glühen festzustellen, hat die isländische Wetterbehörde mitgeteilt.