Auf Instagram: Thomas Gottschalk teilt ein seltenes Familienfoto mit Enkeln

1 Entertainer Thomas Gottschalk teilt mit seinen Followern einen privaten Einblick auf Instagram. Foto: imago images/Horst Galuschka

Thomas Gottschalk zeigt auf Instagram nicht oft sein Familienleben. Doch nun machte die "Wetten, dass..?"-Legende eine Ausnahme. Ein niedliches Foto zeigt ihn umgeben von einer Kinderschar.











Link kopiert



Auch der ehemalige "Wetten, dass..?"-Moderator Thomas Gottschalk (74) betreibt seit über einem Jahr einen Instagram-Account. Mit Einblicken in sein Privatleben hält sich der 74-Jährige in dem sozialen Netzwerk allerdings eher zurück, postet größtenteils Pärchenbilder mit seiner Verlobten Karina Mroß. Jetzt aber hat Gottschalk seine über 100.000 Follower mit einem Familienfoto in Ekstase versetzt.