Auf Instagram: Boris Becker wird wieder Vater: Promis gratulieren

Boris Becker (57) und seine Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro erwarten offenbar ihr erstes gemeinsames Kind - und viele Promis haben dem Paar bereits öffentlich gratuliert. Zu dem vielsagenden Post auf Instagram, auf dem de Carvalho Monteiro mit deutlich sichtbar gewachsenem Bauch zu sehen ist und zu dem Becker schreibt "Ein kleines Wunder ist auf dem Weg... Das Beste steht uns noch bevor", finden sich zahlreiche Glückwünsche.

Langstreckenläuferin Sabrina Mockenhaupt (44) etwa schrieb in den Kommentaren zu Freuden-Emojis: "Wie wunderbar." Auch Boxstar Regina Halmich (48) hinterließ einen "herzlichen Glückwunsch" und der ehemalige Fußballer Patrick Owomoyela (45) erklärte: "So happy für euch zwei".

Die Ex-Tennisstars Monica Seles (51) und Nicolas Kiefer (47) gratulierten Boris Becker und dessen Ehefrau ebenfalls. Zudem gab es zahlreiche Likes für den Post des 57-Jährigen, darunter auch von Tennisstar Alexander Zverev (28) und Musiker Lenny Kravitz (61).

Boris Becker wird zum fünften Mal Vater

Boris Becker ist bereits der Vater von vier Kindern von drei verschiedenen Frauen. Seine erste Ehefrau Barbara, mit der der ehemalige Wimbledon-Sieger von 1993 bis 2001 verheiratet war, schenkte ihm die Söhne Noah (31) und Elias (25). Aus der Ehe mit Lilly Becker, die von 2009 bis 2018 währte, stammt Amadeus (15). "Let's Dance"-Siegerin Anna Ermakova (25) entsprang indes einer kurzen Affäre mit Angela Ermakova. Mit Lilian de Carvalho Monteiro ist Boris Becker seit dem vergangenen Jahr verheiratet.

Erst vor einigen Tagen hatte Becker in einem ausführlichen Interview in den höchsten Tönen von seiner Ehefrau geschwärmt. Auf Lilian de Carvalho Monteiro habe er sich in seiner Zeit im britischen Gefängnis verlassen können - und auf niemanden sonst. "Als ich im Gefängnis saß, war sie meine einzige Bezugsperson. Sonst war da keiner mehr", verriet Becker dem "Stern". Heute, so Becker, habe er sich "wieder etwas aufgebaut, eine kleine Burg, und da kommt erst mal niemand drauf". Seine Frau Lilian sei in diesem Arrangement "die Burgherrin. Sie hat den Schlüssel. Sie entscheidet, wer reinkommt".