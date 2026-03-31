Viele Verkehrsteilnehmer weichen im Stau vor dem Engelbergtunnel auf der A 81 auf den Standstreifen aus. Dieses verbotene Vorgehen hat nun zu einem weiteren Unfall geführt.
Im Rückstau vor dem Engelbergtunnel ist es am Montagmorgen auf der A 81 zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Mitarbeiter der Autobahnmeisterei leicht verletzt wurde. Gegen 9.35 Uhr waren die Arbeiter zwischen den beiden Autobahnanschlussstellen Ludwigsburg-Süd und Stuttgart-Zuffenhausen am Werk. Hierfür wurde der Seitenstreifen in Fahrtrichtung Stuttgart – und damit Richtung Engelbergtunnel – gesperrt.