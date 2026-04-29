Auf Grundstück der Stadt: McDonald’s will nach Vaihingen/Enz – Wird Bahnhof dadurch belebter?

Paukenschlag im Gemeinderat – die Stadt Vaihingen/Enz (Kreis Ludwigsburg) erhält neben Burger King nun wohl auch erstmals eine McDonald’s-Filiale.
Wer einen Hamburger will, steuert in Vaihingen an der Enz meistens den Burger King an der B10 an. In absehbarer Zeit könnte es aber eine Alternative geben. Mit McDonald’s hat der zweite Fastfood-Riese sein Interesse an einer Ansiedlung kundgetan – und das offenbar ganz konkret. Die Vaihinger Stadtverwaltung gab am Mittwochabend im Gemeinderat bekannt, ein Grundstück an den Weltkonzern verkaufen zu wollen.