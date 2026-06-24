Das ZDF hat die ersten Gäste für die Sommer-Ausgabe der "Giovanni Zarrella Show" bekannt gegeben. Gefeiert wird erstmals als Open-Air-Event auf dem Gelände des "Fernsehgartens".
Giovanni Zarrella (48) kann für seine Sommer-Show prominente Namen aufbieten: Das ZDF hat die ersten Gäste der besonderen "Giovanni Zarrella Show"-Ausgabe bekannt gegeben. Auf der Bühne begrüßt der Sänger demnach Kerstin Ott, Semino Rossi und Vanessa Mai sowie weitere nationale und internationale Schlager- und Popstars, wie aus der Ankündigung zu entnehmen ist. Mit von der Partie ist wie gewohnt auch Chris Papendieck samt Band.