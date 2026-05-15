Prinzessin Kates letzter Termin in Italien führte sie in die Küche eines Ferienhofes. Bei der Vorbereitung des Mittagessens packte sie selbst an: Sie knetete, füllte und formte Pasta.

Prinzessin Kate (44) hat ihrer zweitägigen Italien-Reise ein kulinarisches Ende gesetzt. Am Donnerstag besuchte die Frau von Prinz William (43) einen Ferienhof in Parma. Auf dem Agriturismo Al Vigneto bereitete sie gemeinsam mit dem Hofteam Tortelli zu - eine gefüllte Pasta aus der Region Reggio Emilia. Fotos zeigen Kate, wie sie den Teig knetet, durch die Pastamaschine führt und anschließend füllt. Auch in einem Instagram-Video des Königshauses ist sie während des Kochprozesses zu sehen.

"Zutiefst bewegende und unvergessliche Zeit" Zum gemeinsamen Mittagessen kamen "People" zufolge anschließend zahlreiche Menschen zusammen, die Kate während ihres Besuchs begleitet hatten, darunter Pädagoginnen, Familien, Unternehmer und Vertreter der lokalen Gemeinschaft. Dabei tauschte sie sich mit den Gästen über die Bedeutung generationsübergreifender Bindungen für die Entwicklung von Kindern aus. Das Thema frühkindliche Entwicklung gilt seit Jahren als Herzensthema der Prinzessin und stand auch während der Reise im Mittelpunkt.

Auf Instagram meldete sich Kate zum Abschluss der Reise mit einer persönlichen Nachricht zu Wort. "In den letzten zwei Tagen habe ich in Reggio Emilia hautnah erlebt, wie die Kraft der Natur und der Kreativität die zwischenmenschlichen Beziehungen in den Mittelpunkt der Welt eines Kindes rücken", hieß es darin. Sie habe eine "zutiefst bewegende und unvergessliche Zeit" erlebt, schrieb Kate und bedankte sich, dass sie so herzlich begrüßt wurde. Unsere gemeinsame Aufgabe in der frühkindlichen Bildung muss es sein, die Beziehungen zu schützen und zu fördern, die die Grundlage für lebenslanges Wohlbefinden bilden", betonte sie. Mit den Worten "Grazie di cuore" ("Vielen herzlichen Dank") und ihrem Kürzel C endete die Nachricht.

Erste Auslandsreise seit über drei Jahren

Der Aufenthalt in Norditalien war Kates erste offizielle Auslandsreise seit Dezember 2022 - und damit auch seit ihrer Krebsbehandlung. Im Frühjahr 2024 hatte sie die Diagnose öffentlich gemacht. Im Januar 2025 gab sie bekannt, sich in Remission zu befinden. Danach baute sie ihren royalen Terminkalender schrittweise wieder aus.