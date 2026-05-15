Prinzessin Kates letzter Termin in Italien führte sie in die Küche eines Ferienhofes. Bei der Vorbereitung des Mittagessens packte sie selbst an: Sie knetete, füllte und formte Pasta.
Prinzessin Kate (44) hat ihrer zweitägigen Italien-Reise ein kulinarisches Ende gesetzt. Am Donnerstag besuchte die Frau von Prinz William (43) einen Ferienhof in Parma. Auf dem Agriturismo Al Vigneto bereitete sie gemeinsam mit dem Hofteam Tortelli zu - eine gefüllte Pasta aus der Region Reggio Emilia. Fotos zeigen Kate, wie sie den Teig knetet, durch die Pastamaschine führt und anschließend füllt. Auch in einem Instagram-Video des Königshauses ist sie während des Kochprozesses zu sehen.