Auf Feldweg in Tamm

1 Die Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall in Tamm. (Symbolbild) Foto: dpa/Franziska Kraufmann

Ein unbekannter Autofahrer soll am Dienstagabend in Tamm mehrere Personen auf einem Feldweg in Tamm gefährdet haben, ein Mann wurde gar von dem Fahrzeug gestreift. Die Polizei sucht Zeugen.

Tamm - Die Polizei sucht Zeugen zu der Fahrweise eines bislang unbekannten Autofahrers, der am Dienstagabend auf einem Feldweg in Tamm (Kreis Ludwigsburg) mehrere Menschen, darunter eine Reiterin gefährdet und einen 33 Jahre alten Mann mit Kinderwagen gar gestreift haben soll.

Wie die Polizei meldet, soll der Unbekannte in einem silberfarbenen Passat älteren Modells gegen 18.20 Uhr auf dem Feldweg im Bereich des Gewanns „Kernäcker“ sehr eng an einer Frau mit einem Pferd vorbeigefahren sein. Nachdem der Wagen die Flanke des Pferdes nur knapp passiert habe, verlangsamte der Fahrer anscheinend, allerdings habe es dem 33-Jährigen mit dem Kinderwagen nicht mehr in Richtung Grünstreifen gereicht, sodass der Passat noch das Bein des Mannes streifte.

33-Jähriger bei Kontakt mit Auto leicht verletzt

Als der 33-Jährige auf die Motorhaube schlug, habe der Unbekannte kurz angehalten, sei dann aber weitergefahren. Der 33-Jährige wurde bei dem Kontakt mit dem Auto leicht verletzt. Eine Seniorin, die mit einem Fahrrad unterwegs war, musste dem Auto wohl ebenfalls ausweichen, um eine Kollision zu vermeiden.

Zum Zeitpunkt des Vorfalls waren wohl mehrere Spaziergänger in der Nähe unterwegs. Da die Unfallbeteiligten voneinander abweichende Angaben machen, bittet das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen etwaige Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 07142/405-0 zu melden.