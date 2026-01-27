Auf Facebook: Armuts-Post von CDU-Politiker löst Diskussionen aus

Ein Bettler in Markenkleidung? So deutet der CDU-Bundestagsabgeordnete Müller das Erscheinen eines Mannes am Kölner Hauptbahnhof. Sein Facebook-Post wird kontrovers diskutiert.
Berlin - Der CDU-Bundestagsabgeordnete Carsten Müller sorgt mit einem Facebook-Post über einen Bettler für Aufsehen. "Auch so sieht Armut in Deutschland aus", schrieb der Braunschweiger Politiker zu dem Foto eines Mannes, der mit einem Schild mit der Aufschrift "Bitte für Essen Danke" in Großbuchstaben an einem Bahnsteig steht.