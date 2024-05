1 Thomas Mack (oben links) eröffnet Ende Mai im Elsass ein neues Restaurant. Im Europa-Park hat er mit dem Koch Peter Hagen-Wiest (oben rechts) und dem Ammolite das weltweit erste Sternerestaurant in einem Freizeitpark etabliert. Foto: Europa-Park

Der Europa-Park in Rust ist der einzige Freizeitpark der Welt mit einem Zwei-Sterne-Restaurant. Nun expandiert die Unternehmerfamilie auch ins Elsass. Woher kommt der kulinarische Schaffensdrang der Familie Mack?











Dieter Bohlen kann heute Abend leider nicht ins Eatrenalin.“ Das sind Sätze, wie sie vermutlich nur Thomas Mack sagen kann. Der Spross der Europa-Park-Familie kommt auf die Minute pünktlich zum Interviewtermin in das Restaurant seines Erlebnishotels Bell Rock. Bohlen ist gerade für die nächste Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ in Rust und wollte sich gern anschauen, wie man so auf schwebenden Sesseln von Raum zu Raum cruist. Aber auch Pop-Titanen gehen mal leer aus, wenn die Slots für das immer noch recht neue Restaurant ausgebucht sind.