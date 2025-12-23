Auf einen Drink: Diese Bars haben zwischen den Jahren in Stuttgart geöffnet

Nach den Feierlichkeiten mit der Familie wollen sich viele mit alten Freunden treffen. Gut, dass einige Bars auch zwischen den Jahren ihre Türen öffnen.

Heiligabend, zwei Weihnachtsfeiertage und bei manchen noch ein paar freie Tage obendrauf. Rund um Weihnachten strömen alle nach Hause. Natürlich, um Zeit mit der Familie zu verbringen, aber eben auch, um endlich mal wieder altbekannte Gesichter zu sehen. Wer sich nach dem Abendessen am 24. Dezember oder nach den vielen Familientreffen über die Feiertage noch mit Freunden verabreden möchte, kann unter anderem auf diese Adressen vertrauen.

Schwarz Weiß Bar

Richtig gemütlich wird es wie immer in der kleinen Bar nahe dem Wilhelmsplatz. Hier schlürft man zu zweit oder in kleinen Grüppchen den ein oder anderen Cocktail. Die sind hervorragend zubereitet, denn hinter der Bar mixen, das steht fest, ausschließlich Profis.

Schwarz Weiß Bar, Wilhelmstraße 8a, Stuttgart-Mitte, 26. bis 31.12. ab 18 Uhr

Easy Street Cocktail Bar und Easy Street Wine und Champagne

Zu Weihnachten darf man sich ruhig auch mal etwas gönnen. Warum also nicht einen guten Drink bei Easy Street. Das gibt es mittlerweile in zwei Varianten. In der Cocktail Bar stehen zeitlose Klassiker und Eigenkreationen auf der Karte, in der Wine und Champagne Bar – wer hätte es geahnt – ausgewählter Wein und Champagner.

Easy Street Cocktail Bar, Weberstraße 11d, Stuttgart-Mitte, 26., 27. und 30.12. ab 20 Uhr

Easy Street Wine und Champagne, Jakobstraße 10, Stuttgart-Mitte, 26., 27. und 30.12. ab 18:30 Uhr

Jigger and Spoon

Ganz im Stil der 30er Jahre wird man im Jigger and Spoon empfangen. Hier gilt das Prinzip der gepflegten Barkultur, das schon an der Tür beginnt, denn eingelassen wird man erst nach dem Klingeln. Dazu gibt es erstklassige Beratung und Drinks, die man in aller Ruhe genießen darf. Perfekt also, um sich mit Freunden entspannt über das vergangene Jahr auszutauschen.

Jigger and Spoon, Gymnasiumstraße 33, Stuttgart-Mitte, 25. und 26.12. ab 17 Uhr, 31.12. ab 19 Uhr, 1.1. ab 17 Uhr

Hanky Panky

Wer sich mit seinen Freunden durch die Karte trinken möchte, hat im Hanky Panky auch zwischen den Jahren die Gelegenheit dazu. Auf dem Programm stehen klassische Drinks wie der Old Fashioned, das Bar Team überrascht aber ebenso gern mit neuen Kreationen, etwa dem Caramel Espresso Martini.

Hanky Panky, Sophienstraße 3, Stuttgart-Mitte, 28. bis 30.12. von 17 bis 2 Uhr

Mata Hari

Ein klassischer Treffpunkt für alle ist das Mata Hari. Die Chance, hier auf bekannte Gesichter zu stoßen, ist immer hoch und auch größere Gruppen haben oft Glück. Kein Wunder, mit der Lage direkt am Hans im Glück Brunnen ist die Kneipe ein idealer Ausgangspunkt.

Mata Hari, Geißstraße 3, Stuttgart-Mitte, 25.12. 18 bis 3 Uhr, 26.12. 17 bis 3 Uhr, 27.12. 12 bis 3 Uhr, 28. bis 30.12. 15 bis 2 Uhr

Le Petit Coq

Für ein bisschen Retro Feeling eignet sich ein Besuch im Le Petit Coq. Eingerichtet im Stil der 1920er und 30er Jahre ist die Bar ein schöner Rückzugsort für alle, die einfach mal in Ruhe quatschen wollen. Leiser Jazz im Hintergrund und perfekt gemixte Drinks gehören selbstverständlich dazu.

Le Petit Coq, Hauptstätter Straße 59, Stuttgart-Mitte, 24. bis 26.12. ab 20 Uhr, 27. bis 30.12. ab 19 Uhr

Marshall Matt

Cocktails, Whiskey und feiner Kaffee. Im Marshall kann man sich auch tagsüber treffen und sich mit Freunden eine kleine Pause vom Familientrubel gönnen.

Marshall Matt, Eberhardstraße 6, Stuttgart-Mitte, 24.12. 12 bis 17 Uhr und 20 bis 3 Uhr, 25.12. 12 bis 3 Uhr, 26.12. 12 bis 3 Uhr, 27.12. 11 bis 3 Uhr, 28.12. 12 bis 1 Uhr, 29. und 30.12. 11 bis 1 Uhr, 31.12. 11 bis 3 Uhr, 1.1. 13 bis 1 Uhr

Tatti

Ob abends für Wein und Spritz oder tagsüber für einen kleinen Kaffeeplausch. Das Tatti öffnet auch zwischen den Jahren seine Türen und gibt seinen Gästen die Möglichkeit, zwischendurch mal die elterlichen vier Wände zu verlassen.

Tatti, Pierre-Pflimlin-Platz 3, Stuttgart-Mitte, 24.12. 10 bis 18 Uhr, 25.12. 11 bis 2 Uhr, 27.12. 8 bis 2 Uhr, 28.12. 11 bis 23 Uhr, 29. und 30.12. 7:30 bis 23 Uhr, 31.12. 10 bis 18 Uhr

Gian Paolo E Marco

Hot Aperol, Red Velvet Tea oder Chocolate Martini: Wer zwischen den Jahren Lust auf das ein oder andere weihnachtliche Special Getränk hat, ist hier genau richtig. Die schicke Bar in der Stuttgarter Innenstadt ist aber auch ansonsten ein schöner Treffpunkt für alle, die sich etwas Besonderes gönnen möchten.

Gian Paolo E Marco, Steinstraße 2, Stuttgart-Mitte, 24.12. 10 bis 18 Uhr, 25.12. 11 bis 2 Uhr, 27.12. 9 bis 2 Uhr, 28. bis 30.12. 9 bis 23 Uhr, 31.12. 10 bis 18 Uhr

Lennart Bar

Für alle, die es in den Stuttgarter Süden zieht, ist das Lennart eine gute Adresse. Auch an den Weihnachtsfeiertagen und zwischen den Jahren gibt es hier Drinks, die sich durch den ein oder anderen Twist von den Klassikern unterscheiden.

Lennart Bar, Tübinger Straße 109, Stuttgart-Süd, 25. bis 28.12. sowie 31.12. und 1.1. ab 19 Uhr

Bibliotheke

Wer zwar ausgehen möchte, nach dem ganzen Trubel zuhause aber etwas Ruhe sucht, findet sie in der Bibliotheke in Stuttgart West. Leiser Jazz aus den Lautsprechern, dazu Cocktails, die man so nicht überall findet. Denn das Bar Team lässt sich bei seinen Kreationen von Geschichten und Figuren der Literatur inspirieren.

Bibliotheke, Silberburgstraße 41, Stuttgart-West, 24. bis 27.12. sowie 30.12. ab 17 Uhr

Suessholz

Ein echter Klassiker der Stuttgarter Barlandschaft darf natürlich nicht fehlen: Im Suessholz am Wilhelmsplatz trifft man gern Gott und die Welt. Warum also nicht auch an Weihnachten. Dazu ein Glas Wein, ein Bier oder ein Aperol und schon taucht man nach dem ganzen Feiertagshin und -her in eine andere Welt ab.

Süßholz, Wilhelmsplatz 3, Stuttgart-Mitte, 26. bis 29.12. ab 15 Uhr

Bruno

Theoretisch kann man sich im Bruno den ganzen Tag aufhalten. Dafür bleibt zwischen den Jahren vielleicht nicht genug Zeit, verlockend ist es trotzdem. Wer an Silvester noch eine Beschäftigung für tagsüber sucht, darf sich hier außerdem auf ein Daydrinking Event freuen.

Bruno, Tübinger Straße 82, Stuttgart-Süd, 26.12. 15 bis 1 Uhr, 27.12. 12 bis 1 Uhr, 28.12. 12 bis 20 Uhr, 29. und 30.12. 15 bis 1 Uhr, 31.12. 11:30 bis 18 Uhr