Auf einem Parkplatz in Herrenberg

1 Die Polizei ermittelt gegen einen Vandalen in Herrenberg. Foto: Eibner-Pressefoto/Fleig/Eibner-Pressefoto

Ein unbekannter Täter zerkratzt am Sonntagvormittag auf dem Parkplatz der Naturfreunde in Herrenberg einen dort geparkten BMW. Der Sachschaden dürfte bei 3000 Euro liegen.















Ein noch unbekannter Täter hat am Sonntag zwischen 10.40 Uhr und 12.40 Uhr auf dem Parkplatz der Naturfreunde in Herrenberg (Kreis Böblingen) ein parkendes Auto beschädigt. Laut Polizeibericht stand der BMW nahe des Naturfreundehauses, parallel zur Landesstraße 1184 und gegenüber des Waldfriedhofes. Der BMW wurde rundherum zerkratzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 3000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Fall geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0 70 32 / 27 08 0 beim Polizeirevier in Herrenberg zu melden.