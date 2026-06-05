Die Welt hat so viel Schönes, Faszinierendes und Unglaubliches zu bieten. Den Beweis bringt die neue Doku "Best of the World mit Antoni Porowski" auf Disney+ sowie im TV auf National Geographic.

"Reisen war schon immer meine Art, die Welt zu verstehen - und mich selbst": Ein Satz, in dem sich wohl alle wiederfinden, die nach dem Urlaub am liebsten sofort den nächsten Trip buchen würden. Er stammt von Antoni Porowski (42), der sich zunächst vor allem in der Wein- und Kulinarik-Szene einen Namen machte. Längst ist der gebürtige Kanadier aber auch im Showbusiness fest verankert: Porowski wirkte als Schauspieler in Serien wie "The Blacklist" mit, für seine Beteiligung im Team des Realityformats "Queer Eye" erhielt er 2023 und 2025 jeweils einen Emmy.

Für eine brandneue Doku schloss sich Porowski nun mit dem Streamingdienst Disney+ und National Geographic zusammen. In "Best of the World mit Antoni Porowski" bereist er in jeder der vier Episoden eine andere Stadt und ergründet die dortige Kultur, die Einwohner sowie all die kleinen und großen Facetten, die das Leben und eine Reise dorthin so lebenswert machen. Zu sehen gibt es die Reisedoku ab dem 8. Juni auf Disney+ sowie ab 20:15 Uhr als Double Feature auf National Geographic im TV wahlweise auf Deutsch oder im englischen Original.

Paris bis Mexiko-Stadt

Jedes Jahr veröffentlicht National Geographic seine "Best of the World"-Liste. Für die Doku durfte Porowski wiederum seine ganz persönliche Top 4 wählen. Die Sehnsuchtsziele, denen er sich in seiner Reihe widmet, sind Paris, London, Mexiko-Stadt und seine Wahlheimat New York City. Jede Metropole zeigt dabei eine andere Facette: das rege wie kunterbunte Treiben im Big Apple, surreale Sinneseindrücke in der mexikanischen Hauptstadt, traditionsreiches Handwerk in der Stadt der Liebe und ungewöhnliche Einblicke in das Innenleben eines weltberühmten Wahrzeichens - dem Big Ben.

Was in Porowskis Augen dabei nie zu kurz kommen darf, ist die Interaktion mit den Einheimischen. Denn "das Besondere an einem Ort ist nicht nur das, was man sieht, sondern vor allem die Menschen, denen man begegnet, und die Geschichten, zu denen man Zugang erhält". Erst sie erwecken seiner Meinung nach das titelgebende "Beste der Welt" wahrlich zum Leben. Egal ob als Graffiti-Azubi oder Hobbygärtner für exotische Pflanzen - auf seiner "Quest for the Best" scheut Porowski bei der Interaktion mit den Menschen keine Herausforderung.

Begleitende Inhalte auf YouTube und im Netz

Wem die vier Episoden von "Best of the World mit Antoni Porowski" noch nicht genug Fernweh bereiten, kann ab dem 9. Juni zusätzlich eine begleitende YouTube-Serie von National Geographic ansehen. Darin dürfen lokale Content-Creators der jeweiligen Städte ihre persönlichen Highlights ihrer Heimat zeigen.

Wem das immer noch nicht reicht, erhält auf NatGeo.com/BestOfTheWorld noch die passende Lektüre an die Hand, um seine nächste Traumreise zu planen. Wer derweil noch mehr von Antoni Porowski sehen will, wird ebenfalls auf Disney+ in "Kulinarische Familiengeschichten mit Antoni Porowski" zu Tisch gebeten.