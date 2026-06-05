Die Welt hat so viel Schönes, Faszinierendes und Unglaubliches zu bieten. Den Beweis bringt die neue Doku "Best of the World mit Antoni Porowski" auf Disney+ sowie im TV auf National Geographic.
"Reisen war schon immer meine Art, die Welt zu verstehen - und mich selbst": Ein Satz, in dem sich wohl alle wiederfinden, die nach dem Urlaub am liebsten sofort den nächsten Trip buchen würden. Er stammt von Antoni Porowski (42), der sich zunächst vor allem in der Wein- und Kulinarik-Szene einen Namen machte. Längst ist der gebürtige Kanadier aber auch im Showbusiness fest verankert: Porowski wirkte als Schauspieler in Serien wie "The Blacklist" mit, für seine Beteiligung im Team des Realityformats "Queer Eye" erhielt er 2023 und 2025 jeweils einen Emmy.